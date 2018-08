huffingtonpost

: RT @SkyTG24: Il sangue sulla Sindone di Torino sarebbe di una persona torturata - augustabened1 : RT @SkyTG24: Il sangue sulla Sindone di Torino sarebbe di una persona torturata - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'Sulla Sindone c'è il sangue di una persona torturata' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Il sangue sulla Sindone di Torino sarebbe di una persona torturata -

(Di martedì 7 agosto 2018) Ilpresentedi Torino è vero e di una. Inoltre ilè rosso e non marrone, come dovrebbe essere unantico, perché il telo sarebbe stato esposto alla luce ultravioletta, come quella del Sole, che ne ha alterato il colore. Lo indica la ricerca italiana pubblicatarivista Applied Optics e coordinata da Paolo Di Lazzaro, dell'Enea e vicedirettore del Centro Internazionale di Sindonologia. Vi hanno preso parte anche Daniele Murra dell'Enea, Paola Iacomussi dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inri), Mauro Missori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e il medico Antonio Di Lascio. La ricerca arriva a meno di un mese da un altro studio secondo il quale almeno la metà delle macchie didellasarebbe falsa e mentre Torino si prepara alla mini ostensione del lenzuolo - che la tradizione cristiana ...