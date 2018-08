Sui vaccini regna il caos Lega piegata alla linea M5s

Milleproroghe - rinvio Sui vaccini : primo sì alla norma. Ma a scuola resta l'autocertificazione : Passa col Milleproroghe l'emendamento firmato da Lega e Cinquestelle che rinvia al 2019-2020 l'applicazione di sanzioni per i genitori di bambini da 0 a 6 anni sprovvisti di certificati vaccinali. Il ...

Pagano - Forza Italia - Sui vaccini : 'Una scelta irresponsabile' : ROMA «Una scelta irresponsabile che baratta la salute dei cittadini Italiani con un pugno di consensi elettorali, nel nome di un'ideologia cieca che prevarica le idee, la scienza e il buon senso». Il senatore Nazario Pagano è intervenuto con una pesante e dettagliata dichiarazione di voto contrario per il gruppo di Forza Italia in Senato sul Decreto Milleproroghe del ...

Sui vaccini resta l'assoluta incertezza delle autocertificazioni : Il decreto milleproroghe non sarà convertito in legge prima della pausa estiva, quindi avverrà ad anno scolastico già iniziato in gran parte d'Italia. L'annuncio della calendarizzazione del ...

Milleproroghe - al voto finale è scontro Pd-M5s Sui vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...

Vaccini - scontro al Senato tra Casellati e gruppo Pd sul verbale e Sui tempi : “Non siamo a scuola” - “Forse dovreste andarci” : scontro al Senato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberta Casellati e gli eletti del Pd a Palazzo Madama. Tutto è avvenuto in apertura della seduta sulla discussione del decreto Milleproroghe, quando il Partito Democratico ha chiesto di poter esporre il proprio parere contrario rispetto all’approvazione del verbale della seduta precedente. Ovvero, quella in cui l’Aula aveva approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe, ...

Milleproroghe e decreto lavoro - oggi rush finale al Senato. Mini-fronda M5S Sui vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...

Alcune Regioni minacciano il ricorso alla Consulta contro il Governo Sui vaccini : È scontro tra maggioranza e opposizioni sulla proroga dell'obbligo vaccinale, contenuto in un emendamento al dl milleproroghe, che dovrebbe essere approvato domani in Senato. Il segretario del Pd Maurizio Martina promette "ostruzionismo" in Parlamento ma qualora il provvedimento passasse e si riuscisse a farlo diventare legge prima della pausa estiva, le Regioni, in particolare quelle guidate dal centrosinistra, annunciano ...

Vaccini - è scontro Sui social Burioni alla ministra Grillo : «Sbranata al primo morto» E la mamma no-vax : «Affoga» : Invettiva online - con l’auspicio di vederlo affogare - da parte di una mamma contraria ai Vaccini nei confronti del virologo riminese, Roberto Burioni

Vaccini - no vax alla riscossa Sui social tra minacce a Burioni e 'trucchi' : Continua la polemica sui Vaccini dopo l'approvazione in Senato della norma del decreto Milleproroghe che prevede il rinvio di un anno dell'obbligo di Vaccini per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia ...

Sui vaccini le Regioni sono pronte a ricorrere alla Corte Costituzionale : "La proroga dell'obbligo vaccinale è un passo indietro. Lavoriamo perché non passi in Parlamento, altrimenti siamo pronti a ricorrere alla Consulta, perché la Sanità non è una materia esclusiva di competenza dello Stato". Lo afferma Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle Regioni, che, interpellato dall'ANSA, rinnova ...

'Petizione del Pd contro contro il rinvio Sui vaccini' - Martina - : Roma, 5 ago., askanews, - 'In Parlamento il Partito Democratico si opporrà con tutte le sue forze alla scelta della maggioranza di rinviare l'obbligo ai vaccini'. Lo afferma il segretario Pd Maurizio ...

M5s - dissensi Sui vaccini. Rispunta Di Battista : 'no a Tap e Tav : Contro per lo slittamento dell'obbligo di vaccinazione anche Giorgio Trizzino, direttore sanitario a Palermo. E dal Messico l'ex-deputato sprona il Movimento: ricordiamoci cosa abbiamo promesso -

L'ondata antiscientifica Sui vaccini : L'articolo della Senatrice Elena Fattori sull'errore che il Governo ha commesso prorogando l'obbligo vaccinale, coniuga la serietà della ricercatrice, la dignità della persona libera e la premura della mamma; di chi vive quotidianamente e non sui social la realtà di cui parla.Scrivo "Senatrice" senza specificare la sua appartenenza di gruppo perché il suo intervento spiega, contro ogni vuota retorica, il senso vero ...

"Sui vaccini una pagina infame dal Senato". Il medico Burioni attacca la maggioranza M5S-Lega : "Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del paese. Il ministro che tace è surreale. Vergogna. #vaccini". Lo scrive su twitter il medico Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di ...