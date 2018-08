Stretta della Corte UE sulle foto online | divieto di diffusione sul web senza permesso

Dopo anni di crescita le Banche centrali intonano la 'sinfonia della Stretta' : Roma. Gli investitori sono a caccia di segnali a indicazione che le Banche centrali si stanno preparando a terminare l'èra dei mega-stimoli monetari che, negli ultimi dieci anni, hanno contribuito ...

Dazi - Trump studia una nuova Stretta su 200 miliardi di beni cinesi. Borse incerte in attesa della Fed : ... ovvero il 40 per cento dell'export asiatico verso la prima economia mondiale. Una simile tariffa doganale sarebbe più del doppio di quanto proposto lo scorso giugno, quando fu aperto un periodo di ...

Seviziata - picchiata e coStretta a prostituirsi vicino Roma : arrestati i vicini della vittima : banoarrestati dalla polizia i presunti responsabili delle sevizie alla ragazza soccorsa a inizio luglio nella sua abitazione di Albano, vicino Roma, con segni di percosse, tagli e bruciature sul corpo. Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Albano hanno arrestato madre, figlia e fidanzato di quest'ultima. Si tratta di vicini di casa della vittima. A quanto ricostruito dagli investigatori i tre l'avrebbero costretta a prostituirsi a loro ...

Stretta Agcom sulla pubblicità della "fibra" : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il provvedimento che definisce le modalità con cui le imprese dovranno d’ora in avanti comunicare le caratteristiche delle diverse...

"Chiudere i porti italiani si può Bene la Stretta sulle ong ma..." Parla l'ex capo della Marina militare : INTERVISTA/ Trafficanti, sbarchi fantasma, ong, chiusura dei porti, governo Lega-M5s, Europa: Parla l'ammiraglio De Giorgi, ex capo di Stato maggiore della Marina militare Segui su affaritaliani.it

Telefonia - Stretta dell'Agcom sulla pubblicità della "fibra" : si può usare solo se arriva fino al palazzo o a casa : MILANO - stretta all'uso della parola 'fibra' nelle promozioni delle società telefoniche. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il provvedimento che definisce le ...

Aiuto - mi si è riStretta la flat tax! La Lega annuncia il primo step della "rivoluzione fiscale" ma riguarda solo 600mila contribuenti : Il copione si ripete, e assume ogni giorno che passa le sembianze di una prassi sempre più consolidata: grandi annunci ma provvedimenti al di sotto delle aspettative. Dopo il decreto Dignità, dato per ultimato da settimane, più volte ritoccato per mancanza di coperture e ancora assente in Gazzetta Ufficiale, tocca alla flat tax. La Lega ha annunciato il "primo step della rivoluzione fiscale" del Governo del Cambiamento: ...

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : Stretta sulla concessione della protezione umanitaria. ‘Asilo solo a chi ne ha diritto’ : Velocizzazione nell’esame delle istanze e stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. È questo il contenuto della circolare che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale per un giro di vite sull’asilo. Nel mirino finisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso ...

CoStretta a nascondersi per 27 anni - ora è il volto della guerra alla mafia : Una sera d'estate, è il 24 giugno 1991: all'interno di una pizzeria entrano tre uomini chiedendo del proprietario, poi aprono il fuoco con due revolver calibro 38 e un fucile a canne mozze. Nicolò Atria...

Stretta sui balneari - mossa di Raggi : revocata la concessione al 're' della categoria : Un colpo al cuore del potere dei balneari di Ostia: con un provvedimento di 4 pagine il direttore del X municipio Nicola De Bernardini ha revocato la concessione demaniale marittima a Renato Papagni ...

In quella Stretta di mano c'è il trionfo della Pop art : Nel nuovo scenario di Singapore, ennesima testimonianza di quanto pesi nel terzo millennio il nuovissimo mondo, le facce dei capi di Nord Corea e America sono così buffe e sfuggenti a qualsiasi ...