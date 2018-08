Strage di braccianti a Foggia - Salvini presiede Comitato sicurezza : Strage di braccianti a Foggia, Salvini presiede Comitato sicurezza Negli ultimi giorni, in due schianti, morti 16 migranti impegnati come braccianti nelle campagne . A Foggia, per fare il punto, arriva il ministro dell’Interno: “Il caporalato non è stato sconfitto, porterò proposte per aggredirlo”. Ministra Lezzi: “Rafforzare ...

Strage di braccianti a Foggia. Il sindacalista Soumahoro : “L’8 agosto la marcia dei berretti rossi - nessuno andrà a lavorare” : Intervista a Aboubakar Soumahoro, del coordinamento lavoratori agricoli Usb. “Mercoledì 8 agosto, si terrà una marcia dei berretti rossi, come i cappellini che i quattro braccianti agricoli morti nell’incidente stradale avvenuto sabato scorso e i quattro feriti indossavano nei campi per proteggersi dal sole”, ha detto. Il sindacalista ha commentato il nuovo incidente stradale avvenuto sulla statale 16 a Lesina, nel foggiano nel ...

Strage di braccianti - vertice a Foggia Salvini : 'Così la mafia fa i soldi' : Il premier Conte, il ministro Salvini. Entrambi a Foggia. Oggi. L'emergenza del caporalato, lo schiavismo che sta alla base del tremendo incidente di ieri, in cui sono morti 12 braccianti neri, e ...

Lavoro - la Strage dei braccianti stipati nei furgoni : “È l’inferno del caporalato - è alla luce del sole ma nessuno lo combatte” : “In quei cassoni il caporale monta delle panchine improvvisate, spesso di legno, e i lavoratori li stipa come bestie per portarne il più possibile al campo”. Quando il telefono squilla all’altro capo delle linea, il furgoncino bianco è ancora capovolto, sulla strada statale 16, all’altezza di Ripalta, nel Gargano. I corpi sono a terra e ci rimarranno fino a sera. Marco Omizzolo, sociologo, responsabile scientifico della ...

La Strage dei 12 braccianti sul furgone dei caporali : In questo angolo del Foggiano soffocato dal caldo, su questo lembo di asfalto rovente, tra le lamiere contorte, gru dei vigili del fuoco, urla delle sirene di ambulanze, polizia e carabinieri non si percepisce l’enormità di quanto è accaduto. Non bastano quei lenzuoli bianchi che coprono i corpi senza vita dei braccianti, la scarpa di una vittima v...

