Strade | regole traffico Terraglio | intesa Venezia-Mogliano Veneto

Luca Zaia ad HuffPost : "Uniformare le regole del mare a quelle delle Strade" : regole più severe per la Laguna, uniformi a quelle che già vigono sulle strade, fatte le dovute eccezioni e differenze. Secondo il Governatore del Veneto Luca Zaia, contattato da HuffPost, "il livello di sicurezza e di attenzione che abbiamo posto sulle strade, in mare non esiste". Dopo i due incidenti che in meno di 24 ore hanno provocato tre morti e otto feriti, il presidente della Regione è convinto che occorra fare di ...