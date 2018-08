Strade killer - Toninelli : "Tecnologie sui Tir per formare gli autisti" : Strade più sicure con tecnologia sui Tir e tutele per gli autisti: è questo l'obiettivo indicato dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista al Messaggero, dopo i gravi incidenti di Bologna e Foggia. "Nella tragedia di Bologna è stata decisiva la distrazione, anche a Foggia verificheremo se le regole erano rispettate", ha affermato Toninelli, "il mio ministero ...