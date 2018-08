Stiamo andando verso la decrescita infelice

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) "la "". Condivido le considerazioni di Angelo Panebianco sul Corriere di domenica. L'Italia è esposta seriamente al rischio di un governo animato da pulsioni antiscientifiche e antimoderne, da una forma di luddismo nei confronti di tutto cioè che è sviluppo e crescita". E' l'opinione di Piero Fassino, deputato dem ed ex sindaco di Torino, intervistato dal Corriere della Sera."Si parla della Tav - spiega Fassino - non sapendo bene di cosa si parli. Intanto non è una ferrovia locale, ma un tratto essenziale di quel grande corridoio di mobilità che va dalla Russia all'Atlantico. Se si pensa di bloccare l'alta velocità in Val di Susa e, secondo i proponimenti del ministro Toninelli, anche da Brescia a Trieste, non è che quel corridoio europeo non si realizzerà". A questo proposito Fassino prevede ...