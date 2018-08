Stasera Italia | dal 3 settembre con Barbara Palombelli su Rete 4 | il promo video

Vittorio Feltri - lite furiosa con Maurizio Gasparri a Stasera Italia : Ormai gli interventi di Vittorio Feltri a Stasera Italia sono un cult. Nell'ultimo, su Rete 4, il direttore di Libero ha bacchettato il forzista Maurizio Gasparri . Feltri definisce 'ripicca' la ...

Stasera Italia - Mauro Corona vs Pier Ferdinando Casini : «Poltronista! Son quarant’anni che scalda poltrone col cul0 della politica» : Stasera Italia, Mauro Corona vs Pier Ferdinando Casini Dalle montagne con furore, Mauro Corona colpisce ancora. Dopo la sfuriata contro il divieto di fumare in diretta su La7, ieri sera su Rete4 lo scrittore alpinista ha ingaggiato uno scontro verbale a distanza con Pier Ferdinando Casini, da lui accusato di essere un “poltronista“. La sferzante definizione, seguita da un breve bisticcio, è stata pronunciata durante la puntata di ...

Venerdì 3 agosto 2018 : Stasera in Tv Le verità nascoste - Chicago Med - L'inferno di cristallo e Italia's Got Talent - Best Of - : L'inferno di cristallo, La 7,: Inaugurano il grattacielo più alto del mondo. Ma un incendio si sviluppa all'ottantesimo piano e presto accende come un fiammifero il gigante di vetro e acciaio. ...

Battiti Live : Stasera su Italia 1 la prima tappa del festival musicale pugliese : Tra gli ospiti della sedicesima edizione oltre ai grandi nomi - Betta Lemme, Emma Marrone, Giusy Ferreri - anche l'ultimo talentuoso vincitore di Amici: Irama.

Arma di Taggia - Stasera 'Le Ouverture Italiane' con la Voce Recitante di Michele Mirabella : ... sempre commisurato alle necessità del grande pubblico senza mai incidere sul rigore scientifico e contribuendo alla diffusione della cultura della scienza del fArmaco'. Ha pubblicato quattro libri ...

Eclissi lunare - Stasera un evento unico ben visibile dall'Italia : Per cui scegliete il posto più adatto per godervi uno degli spettacoli più incredibili offerto dall'universo. Gli ultimi articoli di Terza Pagina Torre Annunziata - No alla pena capitale, il Comune ...

Barbara Palombelli : “Stasera Italia è una bella sfida” : Barbara Palombelli è pronta alla sfida televisiva contro Lilli Gruber e dalle pagine de Il Messaggero dichiara: “Siamo completamente diverse” La prossima stagione televisiva si preannuncia davvero esplosiva con alcuni duelli televisivi davvero importanti. La conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2018-2019 tra le tante novità ha svelato una vera e propria rivoluzione su Rete 4 con l’arrivo di quattro prime ...

Speciale Stasera Italia - dedicato a Sergio Marchionne. Stasera su Rete 4 : Cambio di palinsesto per quanto riguarda Rete 4. Stasera in prima serata, al posto del film Solo 2 ore, ci sarà uno Speciale della trasmissione Stasera Italia per parlare dell’imprenditore Sergio Marchionne, scomparso oggi a Zurigo. La scomparsa di Sergio Marchionne L’ex AD della Fca era ricoverato dal 27 giugno in una clinica in Svizzera, precisamente a Zurigo, per un intervento alla spalla. Nella fase successiva ...

Stasera Italia - Barbara Palombelli pronta alla sfida con Lilli Gruber. «Siamo completamente diverse - non la invidio» : Barbara Palombelli Da una parte (su La7) Lilli Gruber con Otto e Mezzo, dall’altra (su Rete4) Barbara Palombelli con Stasera Italia. Le primedonne dell’access prime time si preparano al duello. Da settembre le due giornaliste si fronteggeranno sul terreno dell’approfondimento politico e per la signora Rutelli, in particolare, la sfida sarà duplice: dovrà infatti tenere testa alla rossa contendente e portare avanti ...

Roma - è fatta per Malcom : accordo con il Bordeaux - arriva Stasera. E Olsen è già in Italia : Dodicesimo acquisto per la Roma di Monchi: il direttore sportivo del club giallorosso ha chiuso oggi pomeriggio per Malcom, l'esterno di piede sinistro del Bordeaux che piaceva anche all'Inter. Malcom,...

Barbara Palombelli a Stasera Italia : “Ho superato Barbara D’Urso” : Stasera Italia: Barbara Palombelli batte Barbara D’Urso Da settembre Barbara Palombelli approderà nell’access prime time di Rete4 al timone della nuova edizione di Stasera Italia, il programma di approfondimento politico attualmente condotto da Giuseppe Brindisi con Veronica Gentili, dal lunedì al venerdì, e da Marcello Vinonuovo il sabato. Non soltanto la conduzione di Forum e Lo sportello di Forum: la moglie di Francesco Rutelli ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia apre il venerdì con una manifesta sulla Germania. Stasera sfida fondamentale con l’Olanda : venerdì importante agli Europei U19 di Softball. È la giornata che determinerà le squadre che domani si giocheranno le medaglie e tra queste ci sarà anche l’Italia, che con la vittoria contro la Germania sul diamante di Ronchi de’ Legionari è quasi certa di esserci. Non c’è stata storia contro le tedesche, sconfitte 15-3. Le azzurre hanno cominciato a muovere il tabellino già nel primo attacco, con un bel singolo di Laura ...

Venerdì 20 luglio 2018 : Stasera in Tv Le verità nascoste - Chicago Med - Ogni maledetta domenica e Italia's Got Talent - Best Of : Captain America: The Winter Soldier, Rete 4,: Steve Rogers si sforza di convivere con il suo ruolo di supereroe di Captain America nel mondo moderno e fa squadra con Natasha Romanoff, alias la Vedova ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia doma anche la Gran Bretagna! Stasera inizia la fase finale : Tre su tre per l’Italia nella seconda fase degli Europei U19 di Softball. Stavolta le azzurre hanno dovuto faticare parecchio per sbarazzarsi di una Gran Bretagna combattiva, alla fine domata 7-4 all’ottavo inning. Percorso netto, dunque, nella seconda fase per le ragazze di Enrico Obletter, che Stasera sfideranno l’Irlanda, rivelazione del torneo ed unica formazione ancora imbattuta dopo il sorprendente successo ...