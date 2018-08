Stanco dell' attesa tira una sedia contro l' infermiera | ferita | ne avrà per un mese

Chris Froome - la nascita della secondogenita e la Vuelta di Spagna : 'adesso sono Stanco ' : Chris Froome pensa solo a riposare in vista dell'arrivo della secondogenita : il britannico del team Sky dice no alla Vuelta ? E' terminata ieri l'edizione 2018 del Tour de France: Geraint Thomas ha ...

Chris Froome - la nascita della secondogenita e la Vuelta di Spagna : “adesso sono Stanco” : Chris Froome pensa solo a riposare in vista dell’arrivo della secondogenita: il britannico del team Sky dice no alla Vuelta? E’ terminata ieri l’edizione 2018 del Tour de France: Geraint Thomas ha trionfato a Parigi, indossando la maglia gialla sul gradino più alto del podio, davanti a Dumoulin e Froome. Tour de France soddisfacente per Froome, vincitore del Giro d’Italia, a caccia di una doppietta complicata da ...