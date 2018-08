Ssd Roma VIII calcio | Mancuso è il neo tecnico della Juniores provinciale

romadailynews

(Di martedì 7 agosto 2018)– Laha affidato la panchinaa Massimiliano. L’exdei Giovanissimi regionali B dell’Unicusano guiderà la prima squadra giovanile del club capitolino che l’anno scorso fu condotta da Daniele Polletta. «E’ la prima volta che mi affaccio in questa categoria – spiega– La considero una tappa di passaggio per i ragazzi, ma metterò tutto il mio entusiasmo e il mio impegno per cercare di farli crescere. Nel gruppo ci saranno diversi ragazzi del 2001 e l’obiettivo, oltre a fare bene in campionato, è quello di preparare questi giovani ad un eventuale ingresso nel gruppoprima squadra». A tal proposito, sarà davvero semplice la collaborazione con mister Fiaschetti, confermatissimo allenatore dei “grandi”. «Con Fabrizio c’è un’amicizia di vecchissima data e tra l’altro abbiamo giocato anche insieme – spiegache ...