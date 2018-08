Sprofondo Avellino | il Tar del Lazio respinge il ricorso | il club biancoverde saluta la

sportfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Niente da fare per il, anche il Tar delha respinto ilper l’iscrizione al prossimo campionato di serie B Niente iscrizione al prossimo campionato di serie B per l’, ilsi è vistore ildal Tar dele quindi dice addio al calcio professionistico. Non c’è ancora il comunicato ufficiale, ma la società sarebbe già stata avvertita circa la sentenza del Tribunale amministrativo. Al momento, l’attuale dirigenza non possiede i tempi tecnici per iscrivere la squadra né alla C né alla D, dunque servirà l’istituzione di una nuova società per partecipare ad un campionato nella prossima stagione.L'articolo, il Tar delil: illa serie B SPORTFAIR.