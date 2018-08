Spray al peperoncino | perché è uno strumento di autodifesa efficace

Aggredisce ragazza che si salva con lo Spray al peperoncino : 'Craxi il nigeriano' verso il processo immediato : MILANO processo con rito immediato. E' pronta a chiederlo la procura di Milano per Craxi Kecoius, conosciuto anche come 'Craxi il nigeriano', in cella da venerdì scorso per aver aggredito e tentato di ...

La sindaca (leghista) che regala lo Spray al peperoncino alle donne : Dopo il caso di Milano, si torna a parlare dell'utilizzo dello spray al peperoncino per la difesa personale. E la sindaca leghista di Cascina, Susanna Ceccardi, promette: "Quest'anno provvederemo a distribuire altri spray e ad organizzare altri corsi di difesa personale. La difesa è sempre legittima".Continua a leggere

Spray urticante al peperoncino - quando si può usare e dove si compra - : La bomboletta al peperoncino è un mezzo di autodifesa molto comune, utilizzato dal 2014 anche dalle forze dell'ordine. Tuttavia, ci sono dei limiti legali imposti dall'uso di questo strumento che - ...

Milano - tenta di violentare una ragazza in stazione ma lei usa lo Spray al peperoncino e riesce a fuggire : arrestato. Il video : Venti luglio, stazione di Porta Garibaldi, a Milano. Poco prima delle 5 una ragazza di 25 anni, di ritorno dal turno notturno di lavoro, viene avvicinata da un 31enne nigeriano. In un primo momento l’uomo la blocca e la palpeggia ma desiste dal continuare per la presenza di alcuni passanti. Poco dopo, però, insegue la ragazza per continuare a molestare, ma lei estrae dalla borsa lo spray urticante e colpendolo sul viso riesce a fuggire. ...

Tour de France - altra follia dopo il caso Nibali : Spray al peperoncino della gendarmerie colpisce i corridori. Gara sospesa : La sedicesima tappa del Tour de France, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, è stata fermata e sospesa dopo nemmeno 30 chilometri dal via. Lungo il percorso, infatti, è andata in scena una protesta di un gruppo di contadini Francesi, che hanno provato a bloccare la strada con trattori e balle di fieno. La polizia, per disperderli, ha usato quello che dai media locali viene definito spray al peperoncino (in ogni caso, uno spray urticante). Il ...

Aggressore fermato con lo Spray al peperoncino : Si scaglia contro i poliziotti intervenuti che lo bloccano con lo spray all'oleoresin capsicum ossia al peperoncino. Il fatto si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti della squadra volante ...

Africano tenta di picchiare una donna - polizia lo ferma con Spray al peperoncino : Un migrante somalo, di 32 anni, che la scorsa notte ha tentato di picchiare una donna sul lungomare Cavallotti, di Ventimiglia, in seguito a una lite nata da alcuni apprezzamenti, è stato fermato ...

La Regione dà fondi ai comuni che comprano taser e Spray al peperoncino per la polizia locale : L'assessore regionale alla sicurezza De Corato annuncia un bando di finanziamento per i comandi di polizia locale: fondi ai comuni che dotano gli agenti di taser e spray al peperoncino. La Regione ...

Molo Street Parade. Spray al peperoncino su una settantina di ragazzi : Tanta la gente che si è riversata nella zona del porto per assistere agli spettacoli dei dj che si sono svolti sulle barche attraccate al Molo. Serrati i controlli nella zona rossa, dove si entrava ...

Spray al peperoncino in discoteca - processo a due trans per lesioni aggravate : Spray al peperoncino in pista da ballo, alla sbarra due trans brasiliani. Movimentarono un sabato sera del 2012 alla discoteca Theatro di Viterbo, prendendo prima a calci e schiaffi due ragazze e poi ...