Spigen | “Un cavo per comandarli tutti!”

chimerarevo

(Di martedì 7 agosto 2018) Non poteva esserci una citazione migliore, ed è proprio questo quello che abbiamo pensato guardando questo3-in-1 diche include in maniera geniale ben tre connettori: micro USB, USB Type-C ed ingresso Lightning (per dispositivi Apple). Insomma, cosa volete di più? Sarà dunque una recensione breve, perché in realtà c’è ben poco da dire, ma di sicuro non potevamo non mostrarvi questo prodotto perché è semplicemente geniale e perfetto per chi vuole unper gestire dispositivi diversi. Se poi ci aggiungete un prezzo più che onesto, il gioco è fatto!3-in-1Qualche tempo fa vi parlammo del2-in-1che presentava praticamente la stessa idea di fondo: un connettore sul quale far aderire altri connettori per adattarli ad altri dispositivi. Ma quella non era ancora la sua forma finale, quindi ecco il3-in-1 di: Unboxing Il packaging, ...