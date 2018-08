Spiaggia sul Tevere | parla il rom “Zorro” | “Con il Comune parliamo | ma ho solo chiesto se

ilfattoquotidiano

: Tiberis é un’area attrezzata a disposizione dei cittadini romani che resteranno in città nel mese di agosto. Una sp… - beppe_grillo : Tiberis é un’area attrezzata a disposizione dei cittadini romani che resteranno in città nel mese di agosto. Una sp… - beppe_grillo : Una spiaggia nel cuore di Roma, sulle rive del fiume Tevere! Ecco Tiberis! #AnvediRoma - fanpage : La prima domenica di spiaggia sul #Tevere, tanti romani ‘provano’ #Tiberis -

(Di martedì 7 agosto 2018) “Boss? Ma quale boss! Io sono un semplice referente di zona. Come un presidente del Comitato di Quartiere. Però è vero: hoto con i responsabili del, hoche i giovani del nostro quartiere possano lavorare e dare una mano alla collettività”. All’anagrafe lui è Hajro Cizmic, ma da oltre 30 anni per tutti a Roma (anche per i suoi familiari) è, proprio come l’eroe mascherato della letteratura americana. Di origine “jugoslave” – è in Italia da prima della guerra nei Balcani – Hajro è salito agli onori delle cronache per un articolo apparso sul quotidiano romano Il Messaggero: la dirigente capitolina Simonetta De Ambris raccontava,ndo al plurale, di essersi “raccomandata” con lui – che abita nel vicino insediamento rom di Ponte Marconi – affinché si evitassero furti e occupazioni abusive nel nuovo spazio di Tiberis, lasul...