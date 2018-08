Spagna | in una settimana nove morti per il grande caldo

In Spagna dedicata una strada al vicentino Roberto Montanari : Il Comune di Estepona, in provincia di Malaga, nella comunità autonoma dell’Andalusia, ha dedicato una delle sue vie, nel quartiere

Una ‘bomba’ dalla Spagna - la stampa è sicura : “Modric pensa di lasciare il Real Madrid” : Luka Modric all’Inter sì o no? dalla Spagna sono sicuri: il centrocampista croato pensa di lasciare il Real Madrid Una notizia clamorosa giunge direttamente dalla Spagna: “Luka Modric sta pensando seriamente di lasciare il Real Madrid”. E’ così che il giornale “laSextaDeportes” annuncia quello che potrebbe essere il clamoroso dettaglio, che potrebbe “liberare” il possibile futuro calciatore ...

Interrotto il concerto di Liam Gallagher in Spagna per una strana presenza sul palco (video) : “Ho visto di peggio” : Il concerto di Liam Gallagher in Spagna è stato Interrotto per strane presenze. Tra gli headliner del Festival di Benicassim, l'artista si è ritrovato a dover interrompere lo spettacolo per capire cosa stesse succedendo sul palco, per poi riprendere con il brano Cigarettes & Alcohol. Stando al video circolato in rete, si sarebbe trattato di un pesce scagliato da una persona del pubblico, per scopi non meglio identificati se non quelli ...

Gli eventi in Italia e Spagna non sfoceranno in una crisi : ... i timori degli investitori sul rischio politico si sono incentrati sulle crescenti tensioni tra USA e Cina e sulla politica del rischio calcolato tra Donald Trump e Kim Jong Un. Nei mesi di maggio e ...

Gli eventi in Italia e Spagna non sfoceranno in una crisi : ... come quando ha cercato di nominare Paolo Savona al ministero dell'economia. Le tensioni tra il governo e Mattarella sul caso Savona dimostrano anche, tuttavia, che, se esasperate, il presidente ...

Hockey pista - Europei La Coruña 2018 : tutti i risultati delle finali e la classifica finale. Spagna campione - Italia di bronzo : Si completano e vanno in archivio gli Europei di Hockey su pista: il titolo continentale va alla Spagna, che batte il Portogallo per 6-3, mentre per il terzo gradino del podio l’Italia supera la Francia per 5-2. Di seguito tutti i risultati di oggi e la classifica finale della manifestazione. risultati domenica 22 luglio finalissima Spagna-Portogallo 6-3 Finale 3° posto Francia-Italia 2-5 Finale 5° posto Andorra-Svizzera 3-5 Finale 7° ...

JOSÉ CARRERAS/ Esibizione in Spagna e tributo in tv con Domingo e Pavarotti (Una notte magica) : JOSÉ CARRERAS si sta preparando per la sua Esibizione che lo vedrà impegnato in Spagna. Oggi verrà ricordato dalla trasmissione Una notte magica, in onda su Canale 5(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:54:00 GMT)

La Spagna verso una legge sul consenso esplicito : se l’altro non dice “sì” - è stupro : La proposta dopo che i giudici hanno derubricato a semplice “abuso sessuale” una violenza di gruppo nei confronti di una diciottenne, solo perché era rimasta immobile

Spagna - Luis Enrique si presenta da ct : 'Nessuna rivoluzione - sono ottimista' : ROMA - ' La parola 'fallimento' è molto brutta e io sono sempre stato riluttante a usarla nello sport. I risultati non sono stati buoni ma questi giocatori hanno dato il massimo e tutti hanno pensato, durante i Mondiali, alla voglia e alla passione dimostrata da tutti nell'essere spagnoli. Non ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Italia a caccia del blitz a La Coruna per soffiare il primato alla Spagna : Un avvio fulmineo con quattro vittorie consecutive in altrettante gare. Ma ora arriva il primo vero test per l’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri sfideranno stasera, giovedì 19 luglio, i padroni di casa della Spagna, che affiancano l’Italia in testa alla classifica del gruppo B, disponendo in compenso di una migliore differenza reti. I ragazzi guidati dal ct Mariotti, dunque, dovranno battere la ...

Dalla Spagna : 'Atletico Madrid - ancora nessuna offerta di rinnovo per Godin' : Prima del Mondiale, i Colchoneros avrebbero ribadito al giocatore la propria politica in materia di contratti per i calciatori che hanno superato la trentina, ovvero un prolungamento annuale da far ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna in pole davanti al pubblico amico di La Coruna - ma l’Italia sogna il colpaccio : Undici squadra a caccia della corona continentale. Si disputeranno a La Coruna (Spagna) tra sabato 14 e domenica 22 luglio gli Europei 2018 di Hockey su pista, che incoroneranno la Nazionale più forte del Vecchio Continente e assegneranno quattro pass per i prossimi Mondiali. Le squadre sono state suddivise in due girone asimmetrici. Il gruppo A contiene cinque squadre, ossia Svizzera, Austria, Andorra, Francia e i campioni in carica del ...

Marco Mengoni a Madrid per il concerto di Funambulista : foto dalla Spagna prima del nuovo album : Marco Mengoni a Madrid posta le prime foto del suo approdo in Spagna per partecipare al concerto di Funambulista, con il quale ha collaborato in passato. L'artista di Ronciglione torna quindi sul palco dopo aver preso parte al tour di Giorgia, con la quale ha duettato in Come neve con la padrona di casa. Il singolo ha raggiunto il mercato il 1° dicembre scorso e ha già dato grandi soddisfazioni ai due, che hanno condiviso un singolo per la ...

Luis Enrique è il nuovo ct della Spagna : "Scelto all'unanimità" : Era l'unico vero candidato forte e credibile, e ora è ufficiale: Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales. Luis...