Sono sedici martiri del nostro Paese

(Di martedì 7 agosto 2018) Fece un film "Pummarò" quando i caporali li conoscevano in pochi e fu anche criticato. Oggi a voce alta parla di, davanti all'ennesima strage di braccianti stranieri in Puglia. Michele Placido, uomo del Sud, attore e regista di Ascoli Satriano, dove sabato c'è stato il primo incidente costato la vita a quattro braccianti. Ieri 12."16del- dice in un'intervista al Corriere della sera -anni che denuncio le condizioni di queste persone, ma attenzione: non facciamone una questione razziale. E' una questione sociale, sindacale. Di lavoro, insomma".Placido fa sapere che andrà al funerale delle vittime e dice a Conte: "Presidente, venga a vedere bene che cosa succede. Un appello a non spegnere subito i riflettori, "ricordandoli anche nel lavoro che hanno fatto: grazie a loro mangeremo scatole intere di pomodori".