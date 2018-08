Sono due le vittime della frana in Val Ferret

Due persone Sono state condannate in Germania per aver venduto loro figlio ad alcuni pedofili sulla “dark net” : Una donna tedesca che aveva lasciato abusare suo figlio da alcuni pedofili in cambio di denaro è stata condannata a 12 anni e 6 mesi di carcere da un tribunale della Germania meridionale. La donna aveva venduto il figlio attraverso The post Due persone sono state condannate in Germania per aver venduto loro figlio ad alcuni pedofili sulla “dark net” appeared first on Il Post.

Maltempo Sardegna - colpiti da un fulmine : i due non Sono in pericolo di vita : Non sono in pericolo di vita i due cagliaritani – lei di 40 di Assemini, lui di 55 di Decimomannu – colpiti in pieno da un fulmine mentre erano seduti su una panchina nel parco di Monte Urpinu, uno dei colli che sovrastano la città capoluogo, durante la pausa pranzo. Avevano appena finito di mangiare un panino, protetti da un albero della zona verde, quando si è scatenato un temporale che li ha presi alla sprovvista. Poco dopo, è ...

Incidente sull’A14 - cisterna in fiamme e violenta esplosione : due morti e almeno sessanta feriti - di cui 14 Sono gravi. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra una cisterna che trasportava materiali infiammabili e un camion ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio, accertato, è di duemorti e oltre sessanta feriti, alcuni dei quali sono definiti gravi dai ...

Due persone Sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova : Lunedì mattina due uomini a bordo di un camion sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla A4 all’altezza di Villafranca Padovana, in direzione Venezia. Secondo i primi riscontri fatti nel luogo dell’incidente, il camion, che trasportava un carico di The post Due persone sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova appeared first on Il Post.

Due vecchietti Sono scappati dalla casa di riposo per assistere a un concerto metal : Adoriamo <3 The post Due vecchietti sono scappati dalla casa di riposo per assistere a un concerto metal appeared first on News Mtv Italia.

Paola Di Benedetto : "Francesco Monte e Matteo Gentili? Due ragazzi a cui Sono legata e affezionata" : Paola Di Benedetto, nelle ultime settimane, è al centro della cronaca rosa per via della sua relazione con Federico Rossi, del duo Benji e Fede, annunciato, ai fan, con alcuni scatti e video su Instagram. L'ex Madre Natura e concorrente de L'Isola dei Famosi, ha rivelato, per la prima volta, dopo mesi di botta e risposta su giornali e trasmmissioni televisivi, in che rapporti è rimasta con i suoi due storici (e conosciuti dal grande ...

Molestie alle compagne di classe - a Piacenza due liceali Sono indagati per violenza sessuale : Due studenti di 15 anni, iscritti a una scuola superiore di Piacenza sono indagati dalla procura dei minori di Bologna per violenza sessuale di gruppo. L'accusa è di aver molestato due compagne di classe a scuola. Le vittime si sono rivolte a un'insegnante, poi al preside che ha informato la procura. I due sono stati ascoltati dai carabinieri, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I militari stanno indagando per ...

Ci Sono morti e feriti. Tragedia in laguna : scontro violento tra due barche : Due morti e quattro feriti. Questo è il bilancio del tragico incidente nautico avvenuto la notte scorsa. Erano le 23,50 circa di venerdì 3 agosto 2018 quando, in laguna, a Venezia, precisamente nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido, un motoscafo con a bordo quattro persone e un barchino di due pescatori si sono scontrati. Sul luogo dell’incidente nautico, subito i vigili del fuoco con due imbarcazioni e il Nucleo ...

Bonino : 'Non Sono di sinistra - col PD nessun rapporto : Renzi visto due volte in vita mia' : Nella puntata di questo giovedì 2 agosto della trasmissione In onda su La7, condotta da Luca Telese e David Parenzo, è intervenuta la senatrice Emma Bonino, leader di +Europa, la quale si è soffermata su vari temi riguardanti l'immigrazione e l'integrazione europea, ma ha anche parlato esplicitamente dei rapporti politici che intercorrono fra la sua formazione e il Partito Democratico [VIDEO], con il quale è stata alleata alle elezioni politiche ...

Due neonate Sono morte di pertosse nel Bresciano. Le madri non erano vaccinate : Due neonate, nate a poche settimane di distanza l'una dall'altra tra maggio e giugno, sono morte a causa della pertosse. Le due piccole, una di madre italiana residente nel Trevigliese e l'altra di madre romena residente nel Cremasco, erano in cura ad Alzano e a Treviglio (in provincia di Brescia), da dove erano state trasferite all'Ospedale Papa Giovanni, ma non ce l'hanno fatta. Le madri, secondo quanto emerso, non erano vaccinate contro la ...