Softball | Mondiali 2018 | la settima giornata Girone A ancora incerto | nel girone B

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Cina vale il passaggio del turno per chi vince : Alla fine, il giorno del destino si rivela essere l’8 agosto. A sentire la cabala cinese, prosperità e ricchezza derivano da questo numero tanto simile al segno dell’infinito. Proverà, l’Italia, a dare un tono d’azzurro a questa giornata, nel tentativo di raggiungere la seconda fase di questi Mondiali di Softball. L’ultima volta che l’Italia è arrivata in una posizione migliore della nona ai Mondiali è datata ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Cina. Programma - orari e tv : Notte decisiva per l’Italia ai Mondiali di Softball: alle ore 3 italiane (10 della mattina in Giappone), le azzurre affronteranno la Cina nell’ultimo incontro del girone B. Si tratta della partita decisiva ai fini del passaggio del turno: chi vincerà, infatti, si troverà con la possibilità di lottare per le posizioni che contano. La Cina, pur avendo superato l’Australia, non ha conseguito altri risultati positivi contro Canada ...

Softball - Mondiali 2018 : terza vittoria dell’Italia - Venezuela battuto 3-1. Questa notte la sfida decisiva con la Cina per andare avanti : vittoria doveva essere, vittoria è: l’Italia può dire di potersela giocare con le proprie mani contro la Cina, Questa notte alle ore 3 italiane (10 giapponesi) dopo aver battuto per 3-1 il Venezuela nella mattina odierna (pomeriggio giapponese). L’Italia la porta a casa dopo aver avuto un breve brivido nella parte bassa del primo inning, quando, a basi piene, arriva una base da ball che significa automaticamente punto per Fuenmayor ...

Softball - Mondiali 2018 : la sesta giornata. Italia ancora in rincorsa - nel girone A in quattro per due posti alla seconda fase : Per i nostri colori, diciamolo subito, è una bella giornata. L’Italia ha battuto la Gran Bretagna, restando in corsa per il passaggio del turno: servono due vittorie, la prima contro il Venezuela e, soprattutto, la seconda contro la Cina. Siccome, però, c’è tanta carne al fuoco in questa sesta giornata dei Mondiali 2018, andiamo a vedere cos’è successo nelle partite odierne. Nel girone B, in verità, c’è ben poco da dire: ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Venezuela. Programma - orari e tv : L’Italia affronterà nella mattina di domani, alle ore 8:30, il Venezuela, l’unica nazionale sudamericana presente, nel penultimo incontro dei Mondiali 2018 di Softball per quanto concerne il girone B. Ufficialmente presentata come “la nazionale proveniente dall’America del Sud più forte di sempre”, quella del Venezuela è una selezione che non sta esattamente rispecchiando quel proclama, anche se si trova tuttora, al ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia vincente di misura in una battaglia contro la Gran Bretagna - speranze di qualificazione ancora in piedi : Nella battaglia pomeridiana del Zett.A. Ball Park di Ichihara City, l’Italia tiene in piedi le proprie speranze di andare avanti nei Mondiali di Softball battendo, dopo sette estenuanti inning, la Gran Bretagna per un risicato, ma notevolmente importante 1-0. Il punto che regala la vittoria all’Italia arriva subito, nel primo inning, con un lancio pazzo che porta Erika Piancastelli a casa base, nonché Gasparotto in terza e Longhi in ...

Softball - Mondiali 2018 : i risultati di oggi. L’Italia si sblocca. L’Australia sorprende il Canada! : Al quarto giorno dei Mondiali di Softball arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia, che oggi ha battuto per 8-0 il Botswana. L’impegno non era proibitivo, contro la Cenerentola del girone, ma per le azzurre il successo è fondamentale per rilanciarsi in ottica qualificazione dopo tre sconfitte consecutive. La Nazionale di Enrico Obletter occupa ora la quinta posizione insieme al Venezuela, oggi sconfitto dalla Cina 6-0. Il ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Gran Bretagna. Programma - orari e tv : Partita fondamentale per il cammino dell’Italia ai Mondiali di Softball di Chiba (Giappone). Dopo le tre sconfitte nelle prime tre gare, le azzurre sono riuscite a sbloccarsi battendo il Botswana compiendo il primo passo verso l’obiettivo qualificazione, riservata alle prime quattro. Per tenere vive le speranze di passare il turno, però, serve battere la Gran Bretagna, una delle avversarie principali in ottica quarto ...

Softball - Mondiali 2018 : prima vittoria per l’Italia - Botswana facilmente superato per 8-0 : prima vittoria dell’Italia ai Mondiali di Softball 2018. Le azzurre hanno superato senza problemi il Botswana, fanalino di coda del girone B, col punteggio di 8-0, in un incontro terminato dopo cinque inning per manifesta superiorità della nazionale tricolore. Le azzurre, con Alice Nicolini e Greta Cecchetti mandate a lanciare in questa giornata, hanno imposto il proprio ritmo già nel primo inning, salendo sul 2-0; successivamente ...

Softball - Mondiali 2018 : la terza giornata. I risultati mettono l’Italia in una situazione molto pericolosa : La terza giornata dei Mondiali di Softball 2018 inizia a regalare un quadro un po’ più chiaro di come si evolverà la situazione in vista dei playoff che porteranno alla finale di Chiba. Per l’Italia, la situazione non si può esattamente definire rosea. Con le sconfitte patite per 2-3 contro l’Australia e per 0-1 contro il Canada, pur in due incontri estremamente lottati contro squadre molto più forti, le azzurre si ritrovano a ...

Softball - Mondiali 2018 : tre sconfitte in tre gare per l’Italia. Contro il Botswana è vietato sbagliare : Tre sconfitte in tre partite non è stata certo la partenza ideale per il Mondiale dell’Italia. Tre partite differenti, perché se con il Giappone la lezione era stata severa, con Australia e Canada le azzurre hanno dimostrato enormi passi in avanti. Le ragazze di Enrico Obletter hanno saputo impensierire due delle migliori squadre del mondo, raccogliendo indicazioni positive, al netto dell’amaro bottino di punti. Il rammarico sta ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Botswana. Programma - orari e tv : Quella tra Italia e Botswana rappresenta, sulla carta, la partita più semplice per le azzurre. La nazionale africana, oltre la trentesima posizione nel ranking mondiale, non sembra essere neanche lontanamente in grado di impensierire le italiane in questo impegno valido per il girone B dei Mondiali di Softball 2018. Italia-Botswana è in Programma nella notte di sabato 4 novembre, alle ore 5.30 italiane (al Zett. A. Ball Park saranno le ore 12.30 ...

