Slitta al 12 settembre il processo Chievo | il Crotone resta in serie B

Serie C - il campionato Slitta a settembre : Il consiglio direttivo della Lega Pro riunitosi a Firenze ha preso atto dell'attuale situazione sulla base delle ammissioni decise dal commissario straordinario della Figc delle società Cavese, ...

Serie C 2018-2019 : Slitta a settembre la data di inizio - ma tutto il campionato è a rischio : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l'inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione del 6 agosto ha anche deciso di indire un'...

Serie C - l'inizio Slitta a settembre ma il torneo è a rischio : ROMA - Il prossimo campionato di Serie C potrebbe non partire. E' l'allarme lanciato dalla Lega Pro il cui Consiglio direttivo riunuto oggi a Firenze 'ha preso atto dell'attuale situazione sulla base ...

Lega Pro - l'inizio del campionato Slitta a settembre - ma l'avvio è a rischio : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha indetto un'assemblea il 22 agosto a Roma per decidere 'se iniziare o meno il campionato 2018/19'. Per il momento il Consiglio ha deciso di posticipare l'inizio ...

La Serie C Slitta a settembre : ma tutto il campionato è a rischio : Il via della Serie C slitta a settembre, ma tutto il campionato è a rischio: il 22 agosto si deciderà se partire o meno. L'articolo La Serie C slitta a settembre: ma tutto il campionato è a rischio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie C Slitta a settembre. Il Consiglio : "Vediamo se iniziare o no" : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha indetto un'assemblea il 22 agosto a Roma per decidere "se iniziare o meno il campionato 2018-19". Per il momento il Consiglio ha deciso di posticipare l'inizio ...

Lega Pro - Serie C a rischio : l’inizio rinviato a settembre - ma potrebbe Slittare ancora : La Lega Pro nel caos, la Serie C rischia di veder slittare la sua data di inizio: il comunicato diramato dopo il consiglio direttivo “Siamo in un clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano il quale ha l’esigenza che si convochi l’assemblea elettiva per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della Figc capace di traghettare verso una stagione di riforme non più ...

LegaPro - la Serie C Slitta a settembre - : ANSA, - ROMA, 6 AGO - slitta il campionato di Serie C alla prima settimana di settembre, a rischio l'avvio del torneo per il "clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano". E' quanto ha ...

Vaccini - l'obbligo Slitta di un anno : a settembre tutti bimbi a scuola : Vaccini, l'obbligo slitta di un anno: a settembre tutti bimbi a scuola Approvati in commissione Affari costituzionali due emedamenti di Lega e M5s che permettono di accedere a nidi e materne anche a chi non è in regola con le vaccinazioni. Pd: vittoria dei "no vax" Parole chiave: ...

Vaccini - Slitta l'obbligo : ?"A settembre tutti i bimbi a scuola" : A settembre tutti i bimbi - anche quelli non in regola con le vaccinazioni - potranno essere iscritti ai nidi e alle materne.Due emendamenti al decreto "Proroghe" presentati ed approvati oggi spostano infatti al 2019 l'obbligo della presentazione della documentazione vaccinale per i figli iscritti alle scuole dell'infanzia. Una misura che va ad incidere sul decreto Lorenzin che prevedeva come requisito d'accesso la presentazione della ...

Doppia preferenza - è scontro E il voto Slitta a settembre : Per la deputata, si tratta di un'iniziativa di "miopia politica, che rischia di dare uno dei peggiori spettacoli mai realizzati all'Assemblea regionale, davanti a tutta Italia". La parlamentare ...