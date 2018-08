Sla | scheda artistica del progetto “Dell’amore e del coraggio”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) “La mia anima ha smesso di cantare ma il mio pensiero troverà nuova poesia” (P. Di Modica)e delFiabe musicali ed altre storie d’amore e di coraggio per bambini di tutte le età!di Paolo Di Modica, musico impertinente Ile delfu ideato per la prima volta molti anni fa da Paolo Di Modica, per raccontare di storie d’amore e di coraggio ricorrendo alla formadel melologo. Sul melologo Questa forma parateatrale ibrida, abbastanza in voga negli ultimi decenni del Settecento, investita da un nuovo vigore nel Novecento grazie a formidabili collaborazioni tra teatro e musica, è caratterizzata dalla fusione di un testo letterario (poesia o prosa) e di un accompagnamento musicale. La singolarità del genere risiede nella compresenza di due registri espressivi, ma mentre la recitazione è per sua natura libera, il commento ...