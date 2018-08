Sky Sport - Visita ad Appiano Gentile per l' agente del capitano | Wanda Nara

Nuove offerte Sky 2018 : film - sport e serie tv in promozione : Sky Famiglia comprende programmi educativi per bambini e ragazzi, anche in inglese, con tutti i canali Disney solo su Sky, documentari e programmi di scienza, tecnologia, storia e natura, oltre alla ...

Bacio in diretta a Francesco Modugno di SkySport24/ Video - donna interrompe il collegamento : "Attimo di follia" : SkySport 24, donna interrompe il collegamento e bacia in diretta l’inviato Francesco Modugno. Lui commenta l'accaduto con ironia: "È stato un momento di follia"(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:40:00 GMT)

ICC - ultimi match in diretta su Sky Sport con Real Madrid-Roma e Atletico-Inter : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventerà Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, <stro...

Il diario americano della troupe di SkySport che racconta l'International Champions Cup : Washington - Sedici giorni di trasferta per raccontare l'International Champions Cup della Juventus in esclusiva su Sky Sport e l'All Star Game del Soccer. Giornate intere in diretta con Sky Sport 24, con 6 ore di fuso orario con l'Italia e attraverso 6 Stati diversi d'America, dai centri sportivi, agli hotel, dagli stadi bellissimi fino alla Casa Bianca. Con le storie del mercato che si ...

MotoGP Repubblica Ceca 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : «La pole fa sempre piacere, ma ancor più importante è il modo in cui è arrivata. Sono veloce». Con un giro eccezionale nel finale della Q2, Andrea Dovizioso ha infranto il tabù che non vedeva la Ducati partire davanti a tutti a Brno da 10 anni, con Casey Stoner. Il pilota forlivese dividerà la prima fila con due clienti assai scomodi: Valentino Rossi e, ancor più pericoloso, Marc Marquez, che ...

NBA Africa Game 2018 - Gallinari e Messina su Sky Sport NBA : ... impegnati entrambi per la squadra del resto del mondo. La partita fa seguito alla 16edizione di Basketball Without Borders Africa, un'occasione per tutti i giovani talenti del continente europeo di ...

MotoGP Repubblica Ceca 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : La partita a scacchi (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8) giocata sulla scelta delle gomme (tra usate e nuove, medie e morbide) ha prodotto due turni di prove libere dagli esiti di difficile interpretazione. Alla fine del venerdì, sulla pista di Brno insolitamente riscaldata, forse anche troppo, dal sole, a sorpresa la Honda Hrc più veloce non la guida Marc Marquez, ma Dani Pedrosa. Unico a scende...

Sky Sport MotoGP HD - Diretta Gp Repubblica Ceca (2 - 5 Agosto 2018). In chiaro su TV8 : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. ...

Il diario americano della troupe di Sky Sport : l'avvicinamento all'amichevole : In uno stadio che lascia senza parole, da una tribuna stampa tra le più grandi e belle del mondo. Icc 2018, tutti i gol Guarda tutti i video