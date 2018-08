Siria | a Raqqa scoperta ancora una nuova fossa comune dell' Isis

Siria - secondo la coalizione a guida Usa non è successo niente a Raqqa : Dopo la pubblicazione del rapporto di Amnesty International intitolato “Guerra di annichilimento” (ne avevamo scritto qui) sulle enormi devastazioni e l’ingente numero di vittime civili causate dalla coalizione guida ta dagli Usa nella riconquista di Raqqa , la capitale dello Stato islamico, esponenti di primo piano della coalizione e dei governi che ne fanno parte hanno fatto dichiarazioni sui social media, rilasciato interviste e persino svolto ...

Siria : Hrw - serve aiuto per morti Raqqa : BEIRUT, 3 LUG - La comunità internazionale deve sostenere le autorità civili di Raqqa, ex roccaforte dell'Isis nel nord della Siria, per identificare i corpi delle numerose fosse comuni e cimiteri ...