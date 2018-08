Simona Quadarella Diretta Finale 1500 metri | info streaming e tv | comincia la gara!

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella per il bis. Panziera da podio. Paltrinieri in ripresa. Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella a caccia del bis! Panziera - Zofkova e Megli vogliono stupire : Quinta giornata di finali al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), per gli Europei 2018 di Nuoto. L’Italia, quarta nel medagliere con 2 ori, 2 argenti e 7 bronzi, cercherà rimpinguare il proprio bottino nelle acque britanniche in questo day-5. La prima a scendere in acqua sarà, nel pomeriggio, Simona Quadarella che nei 1500 stile libero vorrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, partendo ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : giornata campale! Simona Quadarella per l’oro - c’è Filippo Tortu nei 100 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

Europei Nuoto 2018 – Simona Quadarella ancora protagonista : l’azzurra in finale nei 1500 sl col miglior tempo : Simona Quadarella da favola agli Europei di Nuoto 2018: l’azzurra stacca il pass per la finale dei 1500 sl di Glasgow col miglior tempo Simona Quadarella si è qualificata con il miglior tempo assoluto alla finale dei 1500 stile libero degli Europei di Nuoto in corso a Glasgow. L’azzurra ha chiuso le batterie con il miglior crono di 16’05”33 e martedì darà la caccia al secondo oro in questa rassegna continentale dopo ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 6 agosto. Simona Quadarella in scioltezza - ottima Margherita Panziera : Quarta giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 200 stile libero uomini Le fatiche della 4×200 stile libero maschile si fanno sentire nei ragazzi italiani, stupendi ieri con un bronzo inaspettato. Solo Filippo Megli ritroveremo, infatti, in ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 6 agosto. Raniste e delfinisti avanti in batteria! L’Italia ci crede nella mista mista. Torna Simona Quadarella : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018 DI OGGI (LUNEDI’ 6 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un’altra giornata interessante si prospetta per i colori azzurri. Simone Sabbioni e Luca Pizzini saranno gli osservati speciali negli atti conclusivi dei 100 dorso uomini e dei 200 rana maschili. Il romagnolo, dopo aver ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella vuol concedere il bis nei 1500 stile libero : La vera difficoltà per uno sportivo non è raggiungere il successo ma confermarlo. Un concetto tanto banale quanto vero. Simona Quadarella, dopo aver incantato tutti nella finale degli 800 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), torna in scena nella vasca britannica per le batterie dei 1500 sl La romana si presenta ai nastri di partenza con il miglior tempo delle iscritte. Il 15’53″86 nuotato a Budapest l’anno ...

La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto l’oro negli 800 metri stile libero ai campionati europei : Sabato sera a Glasgow, in Scozia, la nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nella finale degli 800 metri stile libero femminili agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Quadarella ha The post La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto l’oro negli 800 metri stile libero ai campionati europei appeared first on Il Post.

