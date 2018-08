SIMONA QUADARELLA Diretta Finale 1500 metri | è medaglia d' oro! Stupenda doppietta per

Europei Nuoto 2018 - SIMONA QUADARELLA vince l’oro anche nei 1500 stile : Simona Quadarella dopo aver conquistato l'oro negli 800 stile trionfa anche nei 1500. La diciannovenne romana ha preceduto la tedesca Koehler e l'ungherese Kesely.Continua a leggere

Nuoto - Europei 2018 : SIMONA QUADARELLA IMPERATRICE D’EUROPA! Dominio netto - avversarie travolte nei 1500 sl! : E’ la regina incontrastata del mezzofondo europeo. Un motoscafo che solca le acque con una bracciata potente ed inesorabile, un ritmo indemoniato impossibile da mantenere per chiunque. Era la grande favorita e ha risposto presente: Simona Quadarella, dopo l’oro degli 800 sl, ha trionfato anche nei 1500 sl agli Europei di Nuoto a Glasgow, in Scozia. Medaglia d’argento per la tedesca Sarah Koehler, bronzo per l’ungherese ...

SIMONA QUADARELLA ha vinto l’oro nei 1500 metri stile libero agli Europei di Glasgow : La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero agli Europei in corso a Glasgow, in Scozia. Per Quadarella, già favorita prima della partenza, dato che i 1500 metri stile libero sono la sua specialità, The post Simona Quadarella ha vinto l’oro nei 1500 metri stile libero agli Europei di Glasgow appeared first on Il Post.

Nuoto – Europei 2018 - doppietta d’oro per Quadarella : SIMONA fa emozionare l’Italia intera anche nei 1500 : Simona Quadarella dopo l’oro nei 400 metri stile libero, bissa il successo nei 1500 agli Europei di Glasgow 2018: che prestazione dell’azzurra! Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto, poi, la gara che ha visto protagonista dei 1500 metri stile libero Simona ...

Europei nuoto - SIMONA QUADARELLA oro bis : 18.01 Simona Quadarella senza rivali nella finale dei 1.500 sl agli Europei di Glasgow. La 19enne romana conquista un fantastico bis, dopo la medaglia d'oro negli 800. Simona ha dominato la gara con il tempo di 15'51"61, distanziando la tedesca Sarah Koehler (15'57"85) e l'ungherese Ajna Kesely (16'03"22). E' la prima nuotatrice italiana a conquistare il titolo su questa distanza. "Sono contenta, ho anche migliorato il mio personale, tutto ...

Nuoto – Europei 2018 - doppietta d’oro per Quadarella : SIMONA fa emozionare l’Italia intera nei 1500 : Simona Quadarella dopo l’oro nei 400 metri stile libero, bissa il successo nei 1500 agli Europei di Glasgow 2018: che prestazione dell’azzurra! Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto, poi, la gara che ha visto protagonista dei 1500 metri stile libero Simona ...

SIMONA Quadarella/ Diretta Finale 1500 metri - info streaming e tv : comincia la gara! (Europei Nuoto Berlino) : Simona Quadarella: info streaming video e Diretta tv, Finale 1500 metri per l'atleta azzurra reduce dalla medaglia d'oro negli 800. (Europei Nuoto Berlino 2018)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:12:00 GMT)

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : SIMONA QUADARELLA per il bis. Panziera da podio. Paltrinieri in ripresa. Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : SIMONA QUADARELLA per il bis. Panziera da podio - Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : SIMONA QUADARELLA per il bis d'oro. Panziera da podio - torna Paltrinieri negli 800 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00 . Buon ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : SIMONA QUADARELLA per il bis d’oro. Panziera da podio - torna Paltrinieri negli 800 : Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo in mostra un’ottima condizione. Fari puntati per il ritorno in vasca di Gregorio ...

Nuoto - Europei 2018 : SIMONA QUADARELLA a caccia del bis! Panziera - Zofkova e Megli vogliono stupire : Quinta giornata di finali al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), per gli Europei 2018 di Nuoto. L’Italia, quarta nel medagliere con 2 ori, 2 argenti e 7 bronzi, cercherà rimpinguare il proprio bottino nelle acque britanniche in questo day-5. La prima a scendere in acqua sarà, nel pomeriggio, Simona Quadarella che nei 1500 stile libero vorrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, partendo ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : giornata campale! SIMONA QUADARELLA per l’oro - c’è Filippo Tortu nei 100 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

SIMONA QUADARELLA/ Finale 1500 metri - info streaming e diretta tv : orario (Europei Nuoto Berlino) : SIMONA QUADARELLA: info streaming video e diretta tv, Finale 1500 metri per l'atleta azzurra reduce dalla medaglia d'oro negli 800. (Europei Nuoto Berlino 2018)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 03:55:00 GMT)