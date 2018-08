cicloweb

Simon Gerrans decide di ritirarsi a fine anno: per lui un palmares invidiabile

(Di martedì 7 agosto 2018) Anche se sento che sto ben figurando a livello fisico, la passione per lo sport non è la stessa di qualchefa. Il ciclismo professionistico è troppo duro se non sei capace di dedicarti ...