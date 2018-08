Siccità | ondate di caldo record e alluvioni | ecco come i cambiamenti climatici stanno

meteoweb.eu

(Di martedì 7 agosto 2018) L’emisfero settentrionale sta vivendo un’altra estate molto calda. Il Giappone ha dichiarato le sue temperatureun disastro naturale. L’Europa sta soffocando sotto una prolungata ondata di, con incendi devastanti in Grecia e insolitamente anche nell’Artico. Incendi alimentati dallasidiffondendo negli Stati Uniti occidentali. Per Friederike Otto, modellista del clima alll’University of Oxford, le scorse settimane sono state frenetiche. La risposta scientifica è che ledidiventeranno più frequenti a causa del riscaldamento globale, ma Otto e colleghi hanno voluto rispondere ad un’altra domanda: ihanno influenzato questa specifica ondata di? Dopo 3 giorni di lavoro con modelli informatici, hanno annunciato che la loro analisi preliminare per l’Europa settentrionale suggerisce che ihanno ...