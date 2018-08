Sì del Senato | il Decreto Dignità è legge

Senato - Pd 'Banchi del governo pieni per lo spot Dignità - vuoti sui fatti di Bologna e Foggia' : Due eventi in aula, a Palazzo Madama, in rapida successione. Prima il via libera al decreto Dignità. Poi l'informativa del ministro delle Infrastrutture Toninelli sugli incidenti di Bologna e Foggia. ...

Decreto dignità è legge - ok del Senato con 155 sì. Di Maio : 'Cittadini 1 - sistema 0' : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. 'È stato approvato dopo decine di anni il primo Decreto ...

Il «decreto dignità» è legge. Via libera definitivo del Senato : tutte le novità : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo. Confermato il dimezzamento dei contributi per le assunzioni degli under 35 fino al 2020 introdotto dalla manovra 2018...

Dignità per legge : il Senato approva il primo provvedimento del Governo : Sono 4 i capitoli che compongono il decreto legge Dignità: vediamo cosa cambia per quanto riguarda le nuove disposizioni...

Via libera del Senato al Dl Dignità : Roma, 7 ago., askanews, - L'aula del Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto Dignità, senza modifiche rispetto al testo licenziato da Montecitorio. Il provvedimento, ...

Dl dignità incassa il via libera definitivo del Senato : Teleborsa, - L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto dignità senza modifiche rispetto al testo uscito da Montecitorio. A fine mattinata, infatti, Palazzo ...

Decreto dignità - via libera del Senato tra cartelli - urla e cori da stadio : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge, in un clima tutt'altro che sereno. cartelli, urla, ...

Decreto dignità - ok del Senato con 155 sì e 125 no : è legge il provvedimento su contratti a termine e spot dei giochi : Il Decreto dignità è legge. L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento con le nuove norme su contratti a termine e pubblicità dei giochi con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. L’approvazione del provvedimento che porta la firma del vicepremier Luigi Di Maio, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe, è arrivata in extremis a poche ore dall’inizio della pausa estiva dei lavori ...

Il Decreto Dignità è legge dopo l'approvazione del Senato : Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri si citano la riduzione del redditometro , come misura di contrasto all'economia sommersa, e il rinvio della scadenza per l'invio dei dati ...

La difesa del Senatore Mario Pittoni e le repliche dei docenti : Il Senatore della Lega Mario Pittoni è tornato sulla questione della riapertura delle Gae. La vicenda e nota ai più in quanto venerdì scorso era passato in Senato, nell’ambito della discussione sul Milleproroghe, un emendamento a firma De Petirs (LeU) in cui veniva chiesta l’istituzione di una IV fascia GaE in cui inserire i diplomati […] L'articolo La difesa del Senatore Mario Pittoni e le repliche dei docenti proviene da ...

Dl dignità : ok definitivo del Senato - è legge : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al decreto dignità con 155 sì , 125 no e 1 astenuto. Il decreto completa così la conversione in legge.

Decreto dignità è legge - ok del Senato con 155 sì : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. LEGGI ANCHE Dalla scuola ai giochi, ecco il Decreto ...

Il decreto Dignità è legge : via libera definitivo del Senato : Il decreto Dignità è legge: l'Aula del Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto.

Il decreto lavoro è legge. Via libera definitivo del Senato : tutte le novità : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo. Confermato il dimezzamento dei contributi per le assunzioni degli under 35 fino al 2020 introdotto dalla manovra 2018...