Si conclude domani per le piazze di Scarlino | la rassegna ' Castello d' autore'

Thailandia - soccorso sospeso per oggi : l’operazione potrebbe non concludersi domani : “Tutti i quattro ragazzi recuperati oggi sono ora al sicuro”. Lo ha detto in conferenza stampa il responsabile dei soccorsi, governatore Narongsak Osatanakorn. Il responsabile dei soccorsi dei ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang non può tuttavia confermare che l’operazione si concluderà domani. “Non sono in grado di dirlo. Dipende dal team di sub, e il loro piano è pensato per il salvataggio di quattro persone. ...