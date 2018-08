Shaq Fu | A Legend Reborn | il picchiaduro stile sala giochi è gratis su iOS

Shaq Fu : A Legend Reborn è un picchiaduro a scorrimento con Shaquille O’Neal : Shaq Fu: A Legend Reborn è un picchiaduro a scorrimento in cui controllerete un picchiatore da strada impersonato dalla leggenda del basket Shaquille O'Neal. Il gameplay permette di trasformarsi in un robot diesel ed eliminare i nemici come un boss meccanico, oppure in un cactus gigante in grado di distruggere i nemici con le spine volanti. L'articolo Shaq Fu: A Legend Reborn è un picchiaduro a scorrimento con Shaquille O’Neal proviene da ...

Shaq Fu : A legend Reborn - recensione : Shaquille O'Neal (in arte Shaq) è indubbiamente uno degli atleti più famosi degli ultimi 30 anni. Definito dagli esperti del basket NBA come "the most dominant big man ever", Shaq non è diventato celebre in America e in tutto il mondo solamente per le sue virtuosità cestistiche (e per la sua impareggiabile forza fisica - indimenticabile lo scontro sul ring con Big Show!), ma anche perché già nei suoi primi anni agli Orlando Magic si distinse per ...

Barack Obama si aggiunge al roster di Shaq-Fu : A Legend Reborn con il nuovo DLC : Shaq-Fu: A Legend Reborn è un picchiaduro realizzato da Saber Interactive e si prepara oggi ad accogliere un DLC che ha dell'incredibile, al roster verrà infatti introdotto niente meno che l'ex presidente USA Barack Obama, riporta Dualshockers.Il DLC è intitolato Barack-Fu: The Adventures of Dirty Barry ed includerà una nuova story mode avente per protagonista per l'appunto il celebre presidente americano, naturalmente incarnato in una ...