SFOOTING I Testini Pigri sotto l' ombrellone | dimmi dove fai l' amore e ti

ilsussidiario

(Di martedì 7 agosto 2018) In estate proliferano su rotocalchi, siti e radio i classici test con cui conoscere alcuni tratti della propria personalità. Anche I COMICASTRI hanno i lorodaporvi(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:11:00 GMT)UN SALTO VERSO LA LIBERTÀ/ La favoletta che fa ricordare i "marziani" del Beautiful '68, di G. ForestiFESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film (titoli, trama e trailer) in gara per il Leone d'oro, di C.M. Balsamo