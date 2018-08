Sesso | scene erotiche tra uomo e piante | installazione a Palermo

Sandra Bullock e le scene di Sesso : ‘Non voglio vedermici - tanto meno in un film’ : Sandra Bullock è una delle attrici più famose del mondo anche grazie all’immagine da fidanzatina d’America che si è costruita negli anni 90, un’iconografia che ha fatto leva anche sulla sua scarsa voglia di apparire nelle scene di sesso. Argomento che non le piace filmare neanche nella vita, dunque “figuriamoci in un film!” dice lei. “Non voglio sapere quale sia il mio profilo migliore. Non voglio vederlo. Non ...