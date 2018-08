Serie A | la Var visibile a tutti sui maxischermi degli stadi

Sorpresa in Serie A - immagini VAR sui maxischermi degli stadi : le limitazioni però non mancano : Con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lega di serie A ha annunciato che le immagini VAR verranno trasmesse sui maxischermi degli stadi La Lega di serie A ha annunciato, con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, che il Var (Video assistant referees), sarà visibile sui maxischermi degli stadi del massimo campionato. Le immagine saranno diffuse solo dopo che l’arbitro avrà preso la sua decisione e ...

Lega Serie A - Var sarà visibile sui maxi-schermi degli stadi : La Lega di Serie A ha annunciato, con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, che la Var (Video assistant referees), sarà visibile sui maxischermi degli stadi del massimo campionato. Le immagine saranno diffuse solo dopo che l’arbitro avrà preso la sua decisione e che sarà autorizzata solo la trasmissione di immagini relative alla gara in corso. Non potranno invece essere trasmesse azioni controverse relative a ...

Pose - nella seconda stagione della Serie tv sta per arrivare Madonna? : Fioccano le prime indiscrezioni sul secondo capitolo di Pose, la serie tv di Ryan Murphy che è stata trasmessa in America fino a qualche settimana fa e che, purtroppo, è ancora inedita in Italia. Il ...

Arriva DAZN in Italia : un mese gratuito per provare le prime partite di Serie A - : ... che per chi non lo sa si legge 'Dazone', , la nuova piattaforma sportiva che Arriva da noi dopo diversi successi in altri paesi del mondo. Una offerta che viene distribuita esclusivamente sui canali ...

5 Serie tv artiche per salvarsi dalla calura estiva : Estate, tempo di relax, vacanze e maggior tempo libero, ma anche di grande calura. Il momento ideale dunque per non uscire di casa e recuperare alcune serie tv che non si è ancora avuto l’occasione di vedere. Ma quale miglior antidoto al caldo di rifugiarsi in storie ambientate dove invece regnano il freddo e il gelo? Coincidenza o meno, fra l’altro, la maggior parte di queste storie mette i brividi non solo per le temperature che ...

Serie B - festa per Novara e Catania : la Corte Federale d’Appello ufficializza il ripescaggio : Dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena al prossimo campionato di Serie B, a prenderne il posto saranno Novara e Catania Sono Novara e Catania le società ripescate in Serie B dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena, ad ufficializzarlo è la stessa FIGC con un comunicato della Corte Federale d’Appello. Manca adesso da decifrare la posizione dell’Avellino, che potrebbe dire addio alla Serie cadetta nel caso in cui il Tar ...