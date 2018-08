Serie A | calciomercato da oltre un miliardo | spese folli | si va verso il record DATI

Serie A - calciomercato da record : spese oltre un miliardo [DATI] : calciomercato Serie A- Il campionato italiano è tornato al centro del calcio europeo: dopo alcuni anni di appannamento per via di una crisi sistemica importante, la Serie A è al top per i denari spesi nel mercato. Secondo i dati pubblicati da Marca infatti, l’Italia ha sbriciolato la barriera del miliardo (1021) di euro di spese attestandosi alle spalle della Premier League (1131). Nel mirino per la Serie A il record ottenuto ...

Calciomercato - Cassano : 'La mia scommessa : gioco un anno gratis - ma solo in Serie A' : L'unico infortunio l'ho avuto alla testa, ma l'ho curata con e per i miei figli", parole chiare quelle rilasciate da Antonio Cassano in una lunga intervista al Corriere dello Sport . Fantantonio ha ...

Calciomercato Serie A : acquisti - cessioni e obiettivi negli ultimi 12 giorni di mercato [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato- Mancano 12 giorni alla fine della sessione estiva del mercato: grandi colpi, super trattative, mega scambi. Protagoniste indiscusse la Juventus con l’acquisto del secolo Cristiano Ronaldo, il Milan con gli acquisti di Caldara e Higuian e l’Inter che vorrebbe chiudere con il botto Modric. Ottimi i movimenti della Roma, della Lazio, dell’Atalanta e della Fiorentina.ECCO acquisti, cessioni E obiettivi NEL ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Modric vede Perez : Si attende l'incontro tra il numero 10 del Real e il presidente del Real Madrid. Il Napoli cerca un terzino mentre il Parma chiude per quattro giocatori Inter, gli Intermediari la chiave per Modric. ...

Calciomercato - cosa manca ancora alle big di Serie A? Risponde Stefano De Grandis : Da tenere presente, infine, il cambio tra i pali: Olsen è un ottimo portiere, ma con la partenza di Alisson i giallorossi hanno perso uno dei migliori al mondo in quel ruolo. Inter, un mercato ...

Calciomercato Serie A - le trattative : il Milan prende Higuain : I rossoneri chiudono l'acquisto dell'attaccante argentino e lo scambio Bonucci-Caldara con la Juventus. L'Inter è su Vidal ma sogna Modric

Calciomercato Serie A - Fiorentina : Pjaca in arrivo - la probabile formazione tipo (RUMORS) : Ci sono buone notizie che arrivano per il Calciomercato della Fiorentina 2018-19 [VIDEO]. Questione di giorni infatti e Pioli dovrebbe accogliere in ritiro un nuovo giocatore. Parliamo ovviamente di Marko Pjaca, esterno offensivo reduce dal mondiale con la Croazia e da una stagione in chiaroscuro con la maglia dello Schalke, in Bundesliga. Il giocatore, di proprieta' della Juventus, dovrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito con diritto di ...

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio prende Correa e Badelj : I laziali chiudono sia per l'attaccante del Siviglia che per il centrocampista ex Fiorentina. L'Inter si avvicina a Vrsaljko mentre il Napoli deve scegliere tra Arias e Sabaly

Calciomercato Serie A - le ultime trattative. L'Inter su Vrsaljko : Ma tiene d'occhio anche Zappacosta. Il Napoli è vicinissimo ad Arias e cerca un terzo portiere; l'Atalanta accoglie Mario Pasalic

Calciomercato Parma - la Serie A è salva e torna d’attualità la clamorosa soluzione Cassano : 1/6 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Calciomercato Serie A - le ultime trattative. Roma scatenata : I giallorossi chiudono per il calciatore brasiliano dal Bordeaux e adesso si fionderanno sul portiere svedese Olsen. La Juventus studia le uscite; il Sassuolo porta a casa Boga

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio cede Felipe Anderson al West Ham : I laziali dicono addio al brasiliano che si trasferisce in maglia Hammers. Il Parma annuncia il ritorno di Gobbi e il Frosinone preleva Goldaniga in prestito dal Sassuolo