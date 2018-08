Serena Williams su Instagram | ' La scorsa settimana ero depressa | non mi sentivo una buona

WTA Montreal – Serena Williams dà forfait per ‘motivi personali’ : obiettivo Cincinnati prima degli US Open : Serena Williams ha annunciato il suo forfait dal WTA di Montreal: la tennista americana si è cancellata dal torneo canadese per ‘motivi personali’ Serena Williams annuncia il suo forfait dal WTA di Montreal. La tennista americana si è cancellata dal torneo canadese giustificando la sua assenza per ‘motivi personali’. Dopo la batosta subita a San Jose per mano di Johanna Konta, la tennista americana ha preferito ...

Tennis - la peggiore sconfitta in carriera per Serena Williams! Travolta 6-1 6-0 dalla britannica Konta : Nel WTA di San José, Serena Williams ha subito la peggiore sconfitta della carriera. Sul cemento californiano la fuoriclasse statunitense, ex numero uno del mondo e reduce dalla finale Wimbledon, è stata Travolta in 51 minuti dalla britannica Johanna Konta con il punteggio di 6-1 6-0 nel primo turno del torneo. Un match davvero disastroso per la Williams, che dopo aver tenuto il servizio sull’1-0, ha subito 12 game di fila, commettendo ben 25 ...

Serena Williams - retroscena shock sulla maternità : “ho rischiato che mia figlia non nascesse sana” : retroscena shock svelato da Serena Williams in merito alla nascita della figlia Alexis Olympia: la piccola ha rischiato di non nascere sana Serena Williams è finalmente tornata in campo, da neo mamma, ottenendo anche degli ottimi risultati (finale Wimbledon, ndr). Eppure la gioia della maternità avrebbe potuto costare davvero cara alla tennista americana. Sono stati tanti i problemi durante il parto, compresa la necessità del cesareo della ...

Tennis - Wta San Josè : Serena Williams ed Azarenka in tabellone : Serena Williams prenderà parte al torneo di San Josè, con un montepremi di 799.000 dollari, con lei anche Vika Azarenka Quattro top-20, ma soprattutto la presenza di Serena Williams e Victoria Azarenka. E’ il biglietto da visita del “Mubadala Silicon Valley Classic”, neonato torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 799.000 dollari che si disputa sui campi in cemento di San José, in California (in calendario ha preso ...

'Alexis Ohanian stacca il telefono quando è con Serena Williams' : ' Pensavo davvero di essere uno dei lavoratori più presenti e costanti al mondo. Pensavo che la tecnologia fosse l'industria lavorativa più difficile. Le nostre attività sono aperte 24 ore su 24, 7 ...

Alexis Ohanian racconta il viaggio in Italia con Serena Williams : Su una domanda riguardante tutte le altre coppie 'normali' al mondo messe in difficoltà dalla bellezza del suo viaggio con Serena, Ohanian ha poi aggiunto: ' È divertente perché ci sono cose che ...