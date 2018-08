ilfattoquotidiano

: Sekret, speciale Trattativa Stato-mafia su Loft: i video inediti del boss Giuseppe Graviano in carcere… - Cascavel47 : Sekret, speciale Trattativa Stato-mafia su Loft: i video inediti del boss Giuseppe Graviano in carcere… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Quali segreti nascondeGraviano, protagonista delle stragi didel ’92 e ’93? Ildi Brancaccio, rinchiuso al 41 bis dal 1994, si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Eppure, nei colloqui in carcere con un altro detenuto, intercettati tra il 2016 e il 2017, sembra avere molto da dire su quella stagione e sullatra loe la. Nel terzo episodio di “”, disponibile in esclusiva su i.it . Marco Lillo fa ascoltare per la prima volta le parole minacciose diGraviano verso ‘Il traditore’. Il- secondo i giudici del processo– si riferisce a Silvio Berlusconi.per la prima volta svela il tentativo di inviare un messaggio ricattatorio dal carcere a qualcuno che, per i pm di Palermo, è Berlusconi. Nelle conversazioni che vi mostriamo per la prima volta ...