Secondo Hidetaka Miyazaki From Software ha bisogno di lavorare su giochi

Sekiro : Come aggirare la difficoltà Secondo Hidetaka Miyazaki : In questo ultimo periodo Hidetaka Miyazaki ha parlato più volte di Sekiro: Shadows Die Twice, sopratutto dopo l’annuncio ufficiale avvenuto nel corso della conferenza Microsoft all’E3 2018. Il nuovo action game firmato From Software ci porta nel Giappone feudale, con meccaniche di gioco simili a quelle viste in Bloodborne e nella serie Dark Souls. Sekiro: Miyazaki parla della difficoltà del gioco e di Come ...