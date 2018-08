Scuole paritarie | rischio stop supplenze dopo 12 mesi

scuolainforma

(Di martedì 7 agosto 2018) L’esclusione del servizio svolto nelleper partecipare al concorso straordinario rischia di pregiudicare ulteriormente le possibilità lavorative per i diplomati magistrali. La conversione in legge del DL 87/2018 (Decreto Dignità) prevede contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12. Se non si procede a indicare la motivazione per la quale … L'articolo12proviene da Scuolainforma.