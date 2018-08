Scuole | mezzo milione di euro per interventi di manutenzione e adeguamento

comunicatiune.prato

: RT @WalterRossi2: Gli ho domandato:/'Ma se è così il cinque di agosto alle due e mezzo del pomeriggio/quando si presume che molti siano in… - facasus : RT @WalterRossi2: Gli ho domandato:/'Ma se è così il cinque di agosto alle due e mezzo del pomeriggio/quando si presume che molti siano in… - WalterRossi2 : Gli ho domandato:/'Ma se è così il cinque di agosto alle due e mezzo del pomeriggio/quando si presume che molti sia… - FernandoMirabal : RT @SimoNobilini: P.S.: Riqui #Puig impressionante. Aspetto da bambino delle scuole medie, qualità, visione di gioco e personalità da gioca… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Si tratta principalmente di lavori ordinari che rientrano però in una strategia complessiva a favore della scuola che vede anche l'interazione di vari assessorati, come l'assessorato allo Sport per ...