Scuola | legge 104 | ecco cosa dice la normativa in merito all’esclusività ai fini della

Al'annuale Summer School dell'associazione "Il mondo parla", in collaborazione con Diesse e l'Istituto Luosi di Mirandola, si è esaminato il romanzo "L'idiota". FABRIZIO FOSCHI

Scuola - ultime notizie docenti precari e ATA : abolizione comma 131 Legge 107 ‘da sola non basta’ : La Flc-Cgil ha fatto riferimento al dibattito parlamentare in merito all’ipotesi di abolizione del comma 131 della Legge 107 targata Matteo Renzi/Stefania Giannini: come senz’altro ricorderete, nel suddetto comma viene indicato il limite dei 36 mesi alla supplenze dei docenti e del personale ATA per la copertura dei posti vacanti e disponibili. abolizione limite 36 mesi per supplenze docenti e Ata […] L'articolo Scuola, ultime ...

Vaccini - a Scuola con l'autocertificazione. La ministra Grillo : "Sono incinta - li farò a mio figlio : presto una legge" : La ministra annuncia l'iniziativa parlamentare per cancellare il decreto precedente. Burioni: "Ma legge Lorenzin funziona"

Legge 104 - Bussetti : 'Basta abusi nella Scuola' - ma le sentenze condannano il Ministero : Una stretta dei controlli sull’uso della Legge 104 nella Scuola è stata annunciata dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti [VIDEO]. L’occasione è stata fornita al ministro dalle polemiche relative ai dati sulla mobilita' dei docenti che hanno visto, per quanto riguarda la scuola primaria, il 30 per cento dei posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali assorbiti dalle precedenze. Intenzioni che, comunque, sembrano in contraddizione ...

Vaccini obbligatori per la Scuola : cosa prevede la legge : Ecco cosa prevede l’obbligo dei Vaccini per l’ammissione a scuola: la legge firmata dal ministro Lorenzin in 10 punti. Saranno 10 i Vaccini obbligatori per l’iscrizione a scuola da 0 a 16 anni, pena la non iscrizione fino ai 6 anni, e il pagamento di multe per i genitori dai 6 anni in poi. E’ inoltre previsto l’obbligo di vaccinazione anche per i minori stranieri non accompagnati. I Vaccini potranno essere prenotati anche in farmacia. Nasce ...

Scuola - maestre escluse da GaE : ipotesi decreto legge concorso e Fit prima dell'11 luglio : Emergono novita' sull'azione del nuovo Governo Conte e del neo-ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti in vista della risoluzione del caos delle maestre diplomate magistrale della Scuola dell'Infanzia e primaria escluse dalle graduatorie a esaurimento GaE ed a rischio di licenziamento per quelle gia' assunte in ruolo in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato di dicembre 2017. Il Miur starebbe valutando l'adozione di un decreto legge ...

La perversione neoliberista nella legge sulla Buona Scuola tra tradisce i ragazzi e li abbandona nelle mani delle aziende - : In economia , continua Patrizia Scanu, le ricette neoliberiste sono principalmente tre: deregulation , ovvero assenza di regole che limitino l'acquisizione di profitti e la circolazione dei capitali,...

Francia : votata in prima lettura la proposta di legge sul divieto dei cellulari a Scuola : L'uso dei cellulari, nella fattispecie degli smartphone, in classe è stato sempre oggetto di polemiche e discussioni. Infatti, per alcuni questi mezzi elettronici rappresentano un ottimo strumento per l'apprendimento del bambino, tenendo conto del fatto che, ad esempio, Wikipedia ha le stesse funzionalità di una tradizionale enciclopedia, con l'unica differenza che si ottimizzano i tempi di ricerca. Inoltre, secondo il parere di alcune ...