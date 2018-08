SCUOLA Il Sud può rinascere solo se i politici rinunciano al consenso

Supplenze SCUOLA : insegnamento e sostegno - le cattedre libere a Nord e Sud : Anche per l'anno 2018/2019 si rischia la solita carenza di insegnanti nella scuola. Nonostante i 57 mila docenti da immettere in ruolo richiesti dal ministero dell'Istruzione di Marco Bussetti al dicastero dell'Economia, ci sono ancora tantissime cattedre vuote, soprattutto nelle scuole del Nord. In più, il piano predisposto dall'ex ministro del Miur, Valeria Fedeli, dei percorsi di stabilizzazione dei docenti precari [VIDEO], con concorsi ad ...

SCUOLA/ I dati Invalsi e il gioco di società che imprigiona il Sud : Nonostante i dati Invalsi si ripetano, non si riflette abbastanza sulle ragioni che lasciano indietro le scuole del Sud: paternalismo, classismo e didattica antiquata. TIZIANA PEDRIZZI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA - rapporto Invalsi : “Al Sud risultati peggiori e sistema meno equo - forti differenze col Nord” : Il rapporto prove Invalsi 2018 evidenzia come rimanga forte il divario tra le varie aree del Paese. Gli studenti del Nord Ovest e del Nord Est fanno registrare risultati migliori in matematica, italiano e inglese. Resta nettamente indietro il Sud, con risultati peggiori e un sistema definito meno equo.Continua a leggere

SCUOLA - Ata : nuovi tagli e tutti al Sud : Scende a 203.456 lavoratori per il prossimo anno scolastico la dotazione organica complessiva di tutti i profili Ata. Da settembre in Campania ci saranno 115 posti in meno , dal 2011 in complessivo ...