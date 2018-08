Scritta di insulti contro Salvini di fronte alla prefettura di Foggia

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) Sul palazzo didiè comparsa unaingiuriosa nei confronti del ministro dell'Interno Matteoche arriverà nella cittadina nel primo pomeriggio per un vertice proprio in, dopo gli incidenti stradali avvenuti sabato scorso e ieri, 6 agosto, nelno, nei quali sono morti complessivamente 16 braccianti agricoli, tutti migranti che erano stipati in furgoncini.Lacon l'insulto riprende alcune dichiarazioni che il ministro dell'Interno aveva fatto in campagna elettorale: "Qui su questo palco non c'é né Batman né Superman, ma con noi al Governo ci saranno meno sbarchi e più espulsioni", aveva detto. E da qui la frase, in dialetto, impressa di: Non sono Goldrake, non sono Batman. So nu chine d m**rd"."Ci auguriamo - scrive su Fb la Lega die provincia - che ...