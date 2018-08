Scomparsi nel nulla 300 kg di tritolo della Seconda guerra mondiale

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) Un mistero avvolge i 300 kg di, trovati la scorsa settimana al largo di Grado (Gorizia), e poinel, senza lasciare traccia. L'esplosivo era stato rivenuto in una camera esplodente scovata accanto ad un siluro, a circa 80 metri dalla riva. Immediatamente ilera stato spostato a circa 4 miglia al largo di Grado, per essere fatto brillare nella giornata successiva. Quando però i militari hanno raggiunto l'area per procedere con l'operazione, la sorpresa: l'esplosivo, sistemato a 12 metri di profondità, era sparito. Al suo posto, una piccola ancora.Nonostante l'impiego di personale subacqueo, sonar e altre attrezzature specializzate, ilnon è stato rintracciato. Per questo, come riporta l'Ansa, l'operazione è stata interrotta. Quest'ultima è stata condotta ...