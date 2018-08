Sanzioni Usa all' Iran | lo scudo Ue non basta a proteggere le aziende europee

Usa - al via le Sanzioni contro l'Iran : Ue scettica e succube/ Londra si sfila : "Non seguiremo Trump" : Iran, da domani gli Usa imporranno nuove sanzioni al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Iran - scattano le nuove Sanzioni Usa. Un duro colpo per le aziende italiane : Al via da oggi la prima tranche di misure volute dagli Usa. Colpiti i soggetti non americani che intrattengono relazioni economiche e commerciali con l'Iran. Il secondo round di sanzioni riguarda le esportazioni di greggio e le transazioni con la Banca centrale Iraniana, entrerà in vigore il 4 novembre. duro colpo per l’export italiano che nel 2017 era raddoppiato...

In vigore le Sanzioni Usa all'Iran Ripercussioni sulle aziende italiane : La Casa Bianca ha confermato che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economia iraniana, come quello petrolifero e bancario. Per Washington l'...

Scattano le Sanzioni Usa all'Iran : ...rimosse dopo l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015 La prossima tranche di sanzioni scatterà il 5 novembre e sarà quella più forte perchè toccherà settori strategici per l'economia ...

Sanzioni Usa contro l'Iran. Rohani : 'Gli Stati Uniti vogliono una guerra psicologica contro il paese' : ... che prevedeva una significativa riduzione della capacità dell'Iran di arricchire l'uranio e la rimozione delle Sanzioni internazionali imposte sull'economia iraniana. 'Non si può negoziare nel ...

IRAN-USA - TORNANO LE Sanzioni/ Il vero piano di Trump e Pompeo : così vogliono rovesciare Rouhani : Iran, da domani gli Usa imporranno nuove SANZIONI al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:38:00 GMT)

Rohani : «Sanzioni Usa contro l’Iran? Quella di Trump è una guerra psicologica» : Il presidente iraniano ha anche detto, parlando alle telecamere della tv di Stato, che se gli Stati Uniti fossero sinceri i negoziati sarebbero possibili

Iran-Usa tornano le Sanzioni/ Rouhani contro Trump e interviene Erdogan : Iran, da domani gli Usa imporranno nuove sanzioni al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 23:28:00 GMT)

Iran : scattano Sanzioni Usa. Rohani : 'Trump vuole guerra psicologica' : Gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente che dalla mezzanotte verranno nuovamente introdotte alcune sanzioni contro l'Iran che erano state rimosse dopo l'accordo sul nucleare del 2015.

Scattano Sanzioni Usa a Iran - e Rohani chiude a Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Israele - Sanzioni Usa a Iran coraggiose : ANSAmed, - TEL AVIV, 06 AGO - Israele plaude alla reimposizione delle sanzioni Usa all'Iran. ''Stanotte - ha scritto su twitter il ministro della difesa Avigdor Lieberman - esse entrano in vigore ...

Scattano le Sanzioni Usa all'Iran e Rohani chiude a Trump : Tutto come previsto. Donald Trump mantiene la promessa fatta nel maggio scorso e fa scattare una prima ondata di sanzioni contro l'Iran, ripristinando alcune misure restrittive che erano state eliminate con l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015. Non solo: la Casa Bianca conferma che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economia iraniana, come quello petrolifero e ...

Accordo nucleare - Rohani : "Sanzioni Usa contro l'Iran? Quella di Trump è una guerra psicologica" : Il presidente Rohani aveva costruito la propria eredità politica su quell'intesa firmata nel 2015 tra Teheran, Stati Uniti e diversi Paesi europei: la fine delle precedenti sanzioni in cambio di ...

Iran - scattano le nuove Sanzioni Usa. Un duro colpo per le aziende italiane : Nelle ultime settimane tra le strade di Teheran, e delle maggiori città Iraniane, serpeggia il malcontento. Rispetto a quattro mesi fa, il riyal, la valuta locale, si è deprezzato del 50% nei ...