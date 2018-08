Santori LEGA | “Insultato e minacciato da responsabile nazionale rom”

Santori (LEGA) : Ennesima voragine a Monteverde - urge monitoraggio sottosuolo : Roma – “L’esplosione di una tubatura in via di Monteverde è solo l’ultimo episodio che vede protagonista in negativo questo quartiere. Oggi dalla voragine si è liberato un getto d’acqua potentissimo che raggiungeva anche i 10 metri di altezza, una macchina ha rischiato addirittura di essere inghiottita. Stessa sorte era toccata alcuni mesi fa a un’altra autovettura, questa volta sulla circonvallazione ...