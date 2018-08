Sampdoria | offerta per Ekdal

Sampdoria - offerta per Vieira del Leeds : Il calciatore in questione ha un nome e un cognome molto 'pesanti' da portare nel mondo del calcio: si chiama Ronaldo Vieira , e gioca nel Leeds United. Il nome è stato scelto dalla famiglia in onore ...

Calciomercato Sampdoria - c’è la prima offerta al West Ham per Obiang : i dettagli : Il club blucerchiato ha presentato al West Ham la prima offerta per Pedro Obiang, si attende adesso la risposta del club inglese E’ Pedro Obiang il giocatore individuato dalla Sampdoria per rinforzare il centrocampo di Giampaolo, il quale ha dato il proprio via libera per la prima offerta da presentare al West Ham. Il club blucerchiato ha messo sul piatto ben nove milioni di euro, una cifra importante a cui gli inglesi dovranno ...

Calciomercato Sampdoria - importante offerta per Obiang [CIFRE e DETTAGLI] : 1/8 LaPresse/Reuters ...

Calciomercato Atalanta - super offerta per Zapata della Sampdoria : L'Atalanta all'assalto di Duvan Zapata. L'attaccante della Sampdoria, dopo essere stato corteggiato dal Jiangsu Suning, è finito nel mirino dei nerazzurri, che sarebbero pronti a fare un ...

Pazza Atalanta : maxi offerta alla Sampdoria per Zapata! : Duvan Zapata nel mirino dell’Atalanta, il calciatore doriano potrebbe lasciare il club in estate, l’offerta orobica è superlativa Sampdoria presa d’assalto per Duvan Zapata. L’attaccante piace in Cina ma non solo, secondo quanto rivelato da Skysport, l’Atalanta avrebbe avanzato un’offerta davvero super ai doriani per accaparrarsi il calciatore colombiano. 14 milioni per il prestito biennale più opzione ...

Calciomercato Sampdoria - offerta allettante dalla Cina per Zapata : già individuato il sostituto. E in difesa… : La società del presidente Ferrero ha individuato in Defrel il sostituto di Zapata, nel caso in cui l’attaccante colombiano si trasferisca in Cina Entrate e uscite, sliding doors in casa Sampdoria dove Ferrero e i suoi collaboratori lavorano per definire la rosa da affidare a Giampaolo. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Nelle ultime ore, il club blucerchiato ha ricevuto un’offerta dallo Jiangsu Suning per Duvan Zapata, sul piatto ...

Sampdoria - ecco l'offerta dallo Jiangsu per Zapata : Il club cinese secondo Sky Sport avrebbe proposto ai blucerchiati 10 milioni di euro per il prestito del calciatore, e altri 14 milioni per il diritto di riscatto. La cifra complessiva si aggirerebbe ...