Salvo Sottile | su Rai 3 la puntata speciale di Prima dell' alba | nel cuore della notte

Prima dell’alba : Salvo Sottile si immerge nelle notti estive in prime time su Rai 3. Puntata speciale il 5 settembre : Salvo Sottile, Prima dell'Alba Le lunghe notti estive traboccanti di vita e di storie da scoprire non potevano sfuggire al racconto di Salvo Sottile. Il giornalista è tornato a fare le ore piccole anche nella bella stagione per confezionare uno speciale di Prima dell’alba – il programma di inchieste notturne da lui condotto – che andrà in onda eccezionalmente in prime time mercoledì 5 settembre prossimo. L’appuntamento ...

Salvo Sottile a Blogo : "Mi Manda Raitre nel cuore - fare la tv la mattina è un allenamento mentale" (VIDEO) : Doppio impegno per Salvo Sottile nella nuova stagione, al via dopo la pausa estiva. Il giornalista tornerà alla guida di Mi Manda Raitre in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.45. Lo ha raccontato ai microfoni di Blogo a margine della presentazione dei palinsesti Rai tenutasi a Roma giovedì sera:Quest'anno è andato particolarmente bene, ha chiuso con una media molto alta. Grazie a Mi Manda Raitre parli al pubblico che sta a casa la ...

Palinsesti Rai 2018/19 : interviste video a Serena Dandini - Giovanni Ciacci e Salvo Sottile : Ieri sera a Roma si è svolta la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai [video] per la prossima stagione televisiva 2018-2019. Nel corso della serata, sono stati svelati tutti i nuoci programmi che vedremo in onda in prima serata e in daytime nel corso della stagione televisiva autunnale. Tra questi spicca il ritorno di Serena Dandini con La tv delle ragazze, ma anche le riconferme di Salvo Sottile, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla che ...

Salvo Sottile : "Anche quest'anno due grandi avventure in Rai" | LA VIDEOINTERVISTA : "Mi manda Raitre" è ormai un punto di riferimento imprescindibile per il pubblico italiano, ma confermato anche "Prima della...

Palinsesti Rai 2018/19 : interviste video a Serena Dandini - Giovanni Ciacci e Salvo Sottile : Ieri sera a Roma si è svolta la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva 2018-2019. Nel corso della serata, sono stati svelati tutti i nuoci programmi che vedremo in onda in prima serata e in daytime nel corso della stagione televisiva autunnale. Tra questi spicca il ritorno di Serena Dandini con La tv delle ragazze, ma anche le riconferme di Salvo Sottile, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla che abbiamo ...

Salvo Sottile a DM : «Prima dell’alba torna con uno speciale in prime time. Con la Bignardi a Rai 3 ho vissuto un periodo infelice» : Salvo Sottile Quello della notte. Salvo Sottile torna a raccontare cosa accade in Italia (e un po’ all’estero) con Prima dell’alba. Nella prossima stagione tv, il giornalista siciliano – confermato alla guida di Mi manda Raitre – proporrà sulla terza rete del servizio pubblico una nuova stagione del suo programma di inchieste notturne, che per l’occasione godrà di una speciale vetrina in prime time per una ...

Salvo Sottile a settembre con “Prima dell’Alba” su Rai 3 - in prima serata : Salvo Sottile sarà uno dei volti di punta della Rai per la prossima stagione televisiva: ecco tutti gli impegni del conduttore Grandi novità in arrivo per la stagione televisiva 2018-2019 di Salvo Sottile. Il conduttore e giornalista, infatti, sarà uno dei protagonisti indiscussi dell’azienda di Viale Mazzini con due programmi in prima serata. Ecco tutte le anticipazioni. Salvo Sottile in prima serata con “prima ...