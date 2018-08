Salvini visto dalla BBC | ' Un camaleonte' | ' Il suo linguaggio ricorda l' epoca di Mussolini'

Gb - Salvini visto dalla Bbc 'L Italia può fidarsi di quest uomo ' : Un lungo ritratto di Matteo Salvini, tra pubblico e privato, sotto il titolo: 'Può l'Italia fidarsi di quest'uomo?'. La Bbc riserva al ministro dell'Interno un articolo del corrispondente James ...

Boeri contro Di Maio e Salvini/ Dl Dignità - il presidente Inps contro il Governo : previsto calo occupazione : Boeri contro Di Maio e Salvini: scontro totale tra il presidente dell'Inps e il Governo, filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:21:00 GMT)

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo legge Fornero come previsto dal contratto di governo’ : Non entra nei dettagli ma sulla riforma Pensioni il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini conferma l’impegno del governo per il superamento della legge Fornero [VIDEO], assicurando il rispetto del contratto sottoscritto con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che prevede, in materia previdenziale, la proroga del regime sperimentale di Opzione Donna per la pensione anticipata delle lavoratrici, l’attivazione della quota 100 ...

Salvini a Mosca per finale Mondiali : “non previsto incontro con Putin” : Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà domenica 15 a Mosca, dove incontrerà il ministro dell’Interno russo e assisterà alla finale dei Mondiali di calcio. Non è in agenda alcun incontro con il presidente russo Putin. Lo rendono noto fonti della Lega. (AdnKronos)L'articolo Salvini a Mosca per finale Mondiali: “non previsto incontro con Putin” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Umberto Bossi contro Matteo Salvini : “Pontida un successo? Per forza - se ci porti anche l’Africa. Ho visto solo gente che vuole farsi mantenere” : Umberto Bossi di nuovo contro Matteo Salvini, Questa volta il vecchio Senatur critica l'apertura indiscriminata della Lega ai meridionali e si scaglia contro il successo di Pontida: "Salvini ha fatto il pienone a Pontida? E come no, se ci porti anche l'Africa. Ma non è una gara a chi porta più gente. Dalla Lega ci si aspettano risposte chiare ai problemi. Io ho visto solo un sacco di gente interessata a essere mantenuta".Continua a leggere

Salvini contro Macron : "Mai visto uno che accarezza il Papa" : "Ma voi avete mai visto qualcuno che accarezza il Papa???". E' la domanda che il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini , rilancia, postando su Twitter, la foto del presidente ...

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo/ Ok di Salvini : 519 migranti e un cadavere - arrivo previsto per le 22 : migranti, la nave Diciotti in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Di Maio : jobs act va rivisto. Salvini : per clandestini è finita la pacchia : Guarda il video: https://t.co/Wys5qZH1T0 " Silvio Berlusconi , @berlusconi, 2 giugno 2018 Meloni: con Tria passo indietro per sovranisti Il neo-ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "e' un tecnico" ...

Di Maio : 'Pensioni - addio Fornero con la quota 100. Jobs act va rivisto'. Famiglie gay - stop Salvini a Fontana : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre'.

Di Maio : jobs act va rivisto. Salvini : abbiamo dato speranza - ora servono i fatti : Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società". ...