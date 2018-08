Salvini lasci i 5S e governi con noi I voti li troviamo in Parlamento

"Salvini lasci i 5S e governi con noi I numeri li troviamo in Parlamento" : Centrodestra, intervista di Affaritaliani.it ad Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. "C'è un Centrodestra di governo in Veneto, in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Molise. Il Centrodestra esiste eccome" Segui su affaritaliani.it

Rom e sinti in piazza - preoccupati dal Governo. "Comanda Salvini - i 5 Stelle lasciano fare" : Gino, 36 anni, viene da Lanciano, comune d'Abruzzo, tratti olivastri, origini gitane. È un 5 Stelle pentito. "Di Battista e Di Maio mi hanno deluso - allarga le braccia - in periodo elettorale venivano a farsi fotografare con noi, ma ora lasciano che a governare sia la Lega. Se Salvini ci attacca, loro non gli rispondono". Gennaro Spinelli, 82 anni, ce l'ha con l'ex senatur Umberto Bossi che voleva "spazzare via Roma-ladrona e poi si ...

Berlusconi lascia l’ospedale San Raffaele : “Attriti con Salvini? Il centrodestra è ineliminabile - dobbiamo andare d’accordo” : “Il centrodestra è ineliminabile in Italia e quindi dobbiamo sempre andare d’accordo”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto quali sono i suoi rapporti con il ministro dell’Interno, e suo alleato della Lega, Matteo Salvini, dopo le tensioni sulle nomine Rai. L’ex premier ha parlato ai cronisti dalla sua auto, mentre lasciava l’ospedale San Raffaele. L'articolo Berlusconi ...

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Salvini potrebbe prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. ...

Berlusconi : 'Matteo Salvini lasci il Movimento 5 Stelle o la Lega perderà elettori' : ... alla ri-nazionalizzazione di Alitalia, per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria'. C'è accordo, invece, sulle politiche migratorie adottate da Salvini: 'Credo che il lassismo ...

Berlusconi - l'ultimo avviso a Salvini : "Se non lascia Di Maio - gli elettori lasceranno lui" : Intervista del leader di Forza Italia a QN: "In questo governo tutti i temi, tranne l'immigrazione, sono appaltati ai...

NOMINE RAI - LA FINE DEL CENTRODESTRA? BERLUSCONI - "NO A MARCELLO FOA"/ Ultimatum a Salvini : "Lasci M5s" : NOMINE Rai, domani voto in Cda: Meloni, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Da Silvio Berlusconi no a Marcello Foa e avviso a Matteo Salvini : "Se non lascia Di Maio - gli elettori lasceranno lui" : Sulla Rai "il problema non è il nome, ma il metodo". La pazienza di Silvio Berlusconi è al limite. La decisione del Governo di indicare Marcello Foa come presidente designato della Rai, senza una previa consultazione con le opposizioni, non gli è piaciuta affatto. Intende quindi far votare no ai suoi in Vigilanza Rai, compromettendone l'elezione. In un'intervista a QN Berlusconi lancia un "ultimo avviso a Salvini" sul loro ...

E Fico incontra gli anti-Salvini : "Migranti? Non puoi lasciarli in Libia" : E ai manifestanti che gli chiedevano conto della politica dei porti chiusi di Salvini, ha glissato assicurando che 'fino a questo momento, per tutte le navi rimaste in mare più del dovuto, è stata la ...

Alessandra Mussolini : «Lascio Forza Italia. Salvini? Mi piace - è un vero militante» : L’europarlamentare era già uscita dal Ppe. Ha comunicato la sua decisione a Silvio Berlusconi, in una nota ufficiale: «Il partito è affetto da una malattia autoimmune». Potrebbe passare alla Lega in vista delle Europee 2019

Matteo Salvini - Feltri sulla schifezza spagnola : 'Canaglie - prendetevi i neri e lasciate stare il leghista' : Matteo Salvini, attaccato da tutti per le sue polemiche tese a frenare l' immigrazione nel nostro Paese, è stato dichiarato personaggio sgradito dalle autorità di Maiorca, ed egli giustamente ha ...

DECRETO DIGNITÀ - BOERI : DI MAIO LONTANO DA REALTÀ/ Inps - “se mi chiedono lascio ma no minacce da Salvini” : DECRETO DIGNITÀ, BOERI: "Non sono contrario". Il presidente dell’Inps in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera: "Di MAIO sapeva che sarebbero scesi gli occupati"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:10:00 GMT)