Salvini | governo non cadrà sulla Tav ' Non facciamo guerre di religione'

Tap e Tav - scontro nel governo M5S-Lega. Salvini per il sì ma insorge la ministra Lezzi : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Ma la ministra per il Sud: «Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che l’Italia aspetta»...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 agosto : Opere inutili. Salvini insiste per farle - Lezzi (con Toninelli e Di Battista) per azzerarleTap&Tav - il governo fa a botte : Prime crepe Dopo il Tav, governo diviso sul Tap: "Meglio fare strade" Contro Salvini – Toninelli, Di Battista e ora la Lezzi: "Al Sud mancano altre infrastrutture" di Patrizia De Rubertis