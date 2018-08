Salvini al mare con Elisa | coccole hot in spiaggia

Operazione "Var Bay" - soddisfazione Salvini : "Lavoro per fermare questo schifo" - : "I Carabinieri hanno fermato a Gallipoli , Lecce, , sette IMMIGRATI richiedenti asilo , gambiani e senegalesi, per spaccio di DROGA venduta anche a minorenni". Con questo post pubblicato sul suo ...

Salvini in versione mare fa l'intervista in costume : 'Alle 9.30 sono in diretta su SkyTg24. Chi mi fa compagnia?' Così Matteo Salvini annuncia sui suoi canali social l'imminente intervista con il telegiornale dell'emittente satellitare, chiamando a ...

Matteo Salvini attacca Silvio Berlusconi : vuole fermare cambiamento : Volano gli stracci nel defunto centrodestra. A fare saltare definitivamente l’alleanza il caso Rai. Dopo il voto che ha bocciato

Rai - Salvini : Fi vuol fermare cambiamento - noi andiamo avanti : Roma, 1 ago., askanews, - 'La Lega prende atto che Forza Italia ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento, per la Rai, per il taglio dei vitalizi e per altro ancora. Dispiaciuti, ...

Salvini al mare cavalca una moto d'acqua : "Orgoglioso della polizia" : Matteo Salvini è mal mare, per godersi un fine settimana di vacanze prima di tornare al Viminale per mettere a punto le prossime mosse politiche. Tra queste, dopo aver varato il piano per le alle '...

Gentiloni : Ondata populista pericolosa e il peggio deve ancora arrivare. Ci vuole una grande alleanza per fermare Di Maio e Salvini : Sui mercati è tornato il rischio Italia, nonostante i fondamentali della nostra economia siano buoni. Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si ...

"Viva l'Italia - altro che la Spagna". Il primo tuffo di Salvini in mare - e quei "baci ai rosiconi" - : 'primo bagno dell'anno' . Sotto il sole italiano Matteo Salvini posta su Twitter una foto della sua mattinata in spiaggia prima di concedersi un tuffo in mare. 'Evviva la Romagna, altro che Maiorca' , ...

Legittima difesa - Civati : “Salvini marcia sulla paura - armare le persone le rende più insicure” : Il fondatore di Possibile Pippo Civati ha criticato le proposte di riforma della legge sulla Legittima difesa: "Tutto questo fa parte del 'pacchetto paura'. Noi sappiamo, i dati ce lo dicono, che questo non è un Paese violento come altri, in cui le statistiche su furti e rapine sono in calo da anni".Continua a leggere

Fico vs Salvini : "Salvare vite in mare sempre e comunque" : Salvare "sempre" i migranti "in mare" senza se e senza ma. Il presidente della Camera Roberto Fico dall’alto del suo ruolo istituzionale può permettersi di dire quello che altri esponenti M5s tacciono. Fico lancia oggi un monito che sembra rivolto direttamente a chi di competenza nella gestione dell'accoglienza ai migranti, ovvero al vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini."Salvataggio di vite in mare sì, sempre e comunque. E ...

Salvini ha paura di una 'droga' che costringe ad amare i migranti : Il pezzo, pubblicato su Wired, si intitola "Come si possono combattere razzismo e xenofobia con la scienza?" e discute i risultati di uno studio intitolato "Oxytocin-enforced norm compliance reduces ...

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

I grillini vogliono fermare Matteo Salvini : niente riforma legittima difesa : I primi nodi vengono al pettine. Lega e M5S sono incompatibili. Differenti le visioni. Matteo Salvini è l’uomo del fare

Denuncia migranti morti Open Arms - Salvini : 'Nessuno in mare - solo meschina propaganda' : âNon c'era nessuno in mare com'era prevedibile, la guardia costiera libica lavora per salvare vite non per fare affogare nessuno. La...